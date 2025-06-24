Продюсер признался, что, конечно же, боится за сына, но подчеркнул, что сегодня "все воюют" и "все могут погибнуть".

Украинский продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему скрывал тот факт, что его старший сын Сергей добровольно вступил в ряды ВСУ.

"Я об этом сказал только потому, что Козловский заявил, что я спрятал своих сыновей. Это возмутило моего сына. Он пошел добровольцем. Планировал в одну часть. Его забрали после "учебки" в десантно- штурмовые войска, в 46-ю бригаду. Только потому я начал об этом говорить. По моему мнению, это нормально, что мужчины, которые могут держать в руках оружие, воюют… О чем говорить? Что я молодец? Нет. Это он молодец", - отметил Контратюк в комментарии проекту "Тур зірками на Люкс ФМ".

При этом продюсер признался, что, конечно же, боится за сына, но подчеркнул, что "все на этой войне могут погибнуть":

"У меня очень большая семья. В моей семье есть люди, которые погибли. Мои родственники. Есть те, кто получил ранения. Это война. С другой стороны… над нами летают "шахеды", а в месте, где он (сын) сейчас сидит, - еще не летали. А у нас над домом летают "шахеды" и крылатые ракеты. Мы все на этой войне можем погибнуть вне зависимости от того, сидим мы на "передке" или у себя дома в Киеве. И это не значит, что я о нем не переживаю. Это значит, что мы все воюем".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказывал о своих сыновьях. По его словам, старший сын Сергей добровольно вступил в ряды украинской армии в сентябре 2023 года и сейчас служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Младший сын, как уточнял продюсер, пока не проходит службу, а работает.

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