В перечень входит использование эфирного масла.

Названы французские привычки красоты, которые стоит попробовать женщинам старше 50 лет, передает журнал Parade.

Отмечается, что не редкость, когда французские красавицы, которым за 50, выглядят великолепно, и при этом создается впечатление, будто они не слишком-то и старались для этого.

Среди их привычек красоты издание выделило:

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Легкий макияж глаз. 62-летняя актриса Леруа-Болье посоветовала не перегружать глаза, особенно после определенного возраста, иначе это будет заметно. Ее типичная рутина макияжа глаз включает смешивание двух консилеров под глазами, которые следует хорошо растушевывать, небольшое количество румян на веках, гель для бровей немного туши.

Хороший косметолог. Поскольку многие француженки не пользуются большим количеством косметики, они полагаются на качественный уход за кожей, чтобы выглядеть наилучшим образом. К примеру, 61-летняя актриса Жюльет Бинош посещает косметолога Су-Мэн Сю, который массирует и моделирует лицо во время ее процедур по уходу за лицом.

Мягкое очищающее средство. Некоторые француженки пропускают умывание лица по утрам, а другие используют мицеллярную воду или очень мягкое очищающее средство. 81-летняя актриса Катрин Денев использует очищающее молочко.

Любимое эфирное масло. Французская супермодель и музыкант Карла Бруни - далеко не единственная француженка, которая любит эфирные масла. На самом деле, Филиппина Леруа-Болье, Жюльет Бинош и Катрин Денев также используют эфирные масла как часть своих косметических процедур.

Выразительная помада. Красная помада приветствуется, если носить ее с уверенностью. К примеру, 72-летняя Изабель Юппер редко появляется без яркой помады. По словам визажистов, яркая помада "делает вас моложе". Для идеального тона рекомендуется нанести пудру по краю губ пальцами перед нанесением помады. Пудра закрепит помаду и предотвратит появление глубоких морщин.

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан назвал 5 вещей, которые должны быть у каждой.

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