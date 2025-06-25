Ранние данные разведки свидетельствуют, что основные компоненты ядерной программы Тегерана не были уничтожены во время ударов.

Удары Соединенных Штатов Америки по трем ядерным объектам Ирана, которые произошли в минувшие выходные, не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана. Вероятно, атака лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с предварительной оценкой американской разведки, которая была сделана Разведывательным управлением Министерства обороны США (DIA). По словам одного из собеседников, она основывается на оценке боевых потерь, проведенной Центральным командованием США после американских ударов.

"Анализ повреждений на объектах и влияния ударов на ядерные амбиции Ирана продолжается и может измениться по мере поступления новых разведывательных данных. Но первые выводы противоречат неоднократным заявлениям президента Дональда Трампа о том, что удары "полностью и безвозвратно уничтожили" иранские объекты по обогащению ядерной энергии. Министр обороны Пит Хегсет также заявил в воскресенье, что ядерные амбиции Ирана "были уничтожены", – говорится в материале.

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Однако два источника сказали журналистам, что запасы обогащенного урана, которые имел Иран, уничтожены не были. Один из собеседников также заявил, что центрифуги в основном "не повреждены".

"Итак, по оценке (DIA), США отбросили их назад, возможно, на несколько месяцев, максимум", – отметил он.

Белый дом признал, что такая оценка существует, но выразил несогласие с этими данными. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт отметила, что речь идет о попытке унизить Трампа:

"Эта якобы оценка является абсолютно неправильной и была классифицирована как "совершенно секретная", но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой якобы оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов-истребителей, безупречно выполнивших миссию по уничтожению иранской ядерной программы. Всем известно, что происходит, когда вы идеально сбрасываете четырнадцать 30-килограммовых бомб на цель: полное уничтожение", – говорится в ее заявлении.

Между тем американские военные говорят, что операция прошла по плану и была "ошеломляющим успехом".

"Для США еще рано иметь полную картину последствий ударов, и ни один из источников не сообщил, как оценка DIA соотносится с мнением других ведомств разведывательного сообщества. США продолжают собирать разведывательную информацию, в том числе изнутри Ирана, оценивая нанесенный ущерб", – добавили авторы.

Удары США по Ирану

Около 3 часов ночи 22 июня (по Киеву) президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил об ударах по трем ядерным объектам на территории Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб", – написал он.

Американский президент утверждал, что все объекты были уничтожены. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран уже не сможет иметь ядерное оружие. По его словам, страна была "очень близка" к обладанию им. В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, знали ли США, где именно находится иранский высокообогащенный уран.

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