Арестованы счета предприятия "Оптрон-Ставрополь", которое на грани банкротства из-за налоговой, коммунальной и зарплатной задолженности.

В России остановило работу единственное в стране предприятие, которое должно было обеспечивать полупроводниками военные самолеты и "импортозамещающие" пассажирские лайнеры. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в Telegram.

"Предприятие "Оптрон-Ставрополь" сейчас находится на грани банкротства из-за огромных убытков, которые понесло, выполняя государственный оборонный заказ. Из-за налоговой, коммунальной и зарплатной задолженности счета компании арестованы. Несмотря на то, что "Оптрон-Ставрополь" - единственный поставщик микроэлектроники для самолетов в РФ, российское правительство установило заниженные цены на продукцию предприятия и заставило его длительное время работать в убыток", - информирует ЦПД.

Отмечается, что хоть российская пропаганда и заявляет о постоянном наращивании производства предприятиями ВПК, на самом деле на четвертом году полномасштабной войны против Украины РФ вынуждена экономить бюджетные средства даже на оборонных заказах. В сообщении пишут, что длительные расходы на войну продолжают подрывать российскую экономику, что сказывается даже на работе уникальных для РФ оборонных предприятий.

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Реальное состояние российской экономики

Как сообщал УНИАН, обозреватель BBC Стивен Розенберг по итогам Петербургского международного экономического форума, отмечал, что западный бизнес не спешит возвращаться в Россию, пока она ведет войну против Украины. Розенберг считает, что после более чем трех лет войны и массовых санкций Россия сталкивается с тяжелыми экономическими вызовами: высокой инфляцией, высокими процентными ставками, стагнацией, рецессией, и как скоро эти проблемо будут решены - неизвестно.

При этом, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что пришло время думать о новой модели роста экономики. Со своей стороны российский министр экономического развития Максим Решетников отметил, что экономика России находится на грани перехода в рецессию.

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