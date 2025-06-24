По словам Эрдогана, Турция настаивает на прекращении войны дипломатическим путем.

Турция продолжит прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и настаивает на продолжении Стамбульского процесса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед поездкой на саммит НАТО в Гааге, пишет "Укринформ".

"Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги для продолжения Стамбульского процесса", - сказал он.

Эрдоган отметил, что на саммите НАТО оставит послание о том, что Анкара прилагает все усилия для прекращения войны дипломатическим путем, не нанося ущерба обязательствам перед Альянсом.

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Президент Турции также заявил, что усилия по прекращению войны в Украине являются одной из тем саммита. Он объявил, что союзники по НАТО также собираются встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры между Украиной и Россией - важные новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях саммита в Гааге заявил, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле о прекращении огня являются "несерьезным делом" из-за позиции Москвы. Он подчеркнул, что российская делегация низкого уровня не принимает никаких решений.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил о том, что он "очень разочарован" поведением России и Украины. По его словам, стороны уже могли бы достичь договоренностей.

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