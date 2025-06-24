В "Тайфуне" отмечают, что людей нужно выводить из направлений не только для предоставления отпусков, но и для совершенствования знаний.

Добровольцы для службы в армии есть, но нужно создать условия для них, что касается, в частности, гарантий своевременных ротаций. Об этом в интервью "Армия TV" сказал Михаил Кмитюк, командир отряда спецназначения беспилотных систем Национальной гвардии Украины "Тайфун".

Отвечая на вопрос, есть ли, по его мнению, в Украине сейчас еще добровольцы, он отметил, что они есть.

"Но просто надо... Надо создать условия на самом деле. Надо ему прогарантировать, в первую очередь, дать какие-то гарантии. Что мы гарантируем, что он попадет к нам на эту должность, мы гарантируем ему, что он будет иметь своевременные ротации", - пояснил военный.

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В то же время Кмитюк отметил, что порой в силу определенных обстоятельств совсем вовремя ротацию провести может не удаться.

"Иногда, конечно, бывает сложная обстановка... Три месяца он работает, сложная обстановка - я же не могу в моменте вывести его. Но я выведу его через 3,5 месяца, через 4 на восстановление. Если я это гарантирую, ко мне люди идут. А я это гарантирую и ко мне люди идут", - сказал он.

Командир пояснил, что люди могут быть эффективными определенный период, а дальше их эффективность снижается.

"То есть у нас есть шкала прогресса, которая идет только вверх. Почему есть эта шкала? Потому что у них есть восстановление, у них есть эффективное применение, они отдохнули, они с новыми силами готовы отрабатывать и выжимать из себя тот максимум, который у них есть", - отметил военнослужащий.

На уточнение относительно того, что у тех, кто воюет с 2022 года, все равно есть определенное "выгорание", Кмитюк подчеркнул, что необходимо искать возможности дать такому человеку отдохнуть и съездить в отпуск.

"У меня так же был какой-то период "выгорания", когда ты просто заезжаешь на позицию и тебе все равно. Потому что ты уставший, ты просто хочешь спать, ты просто раздражен, ты не отдыхал. И прилетит тебе, не прилетит - уже как будет. Почему так происходит? Потому что есть процесс накопления большой усталости. Для того, чтобы, условно, предотвращать у нас такое, я стараюсь их вовремя сменить, чтобы они могли восстановиться", - рассказал командир.

Кроме того, отметил он, постоянно нужно заниматься усовершенствованием знаний, для чего людей также нужно вывести из направления.

Стоит ли привлекать добровольцев к борьбе с российскими дронами - мнение эксперта

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра отметил, что привлечение добровольцев к борьбе с вражескими дронами позволит создать масштабную систему противовоздушной обороны.

Говоря о недавнем правительственном постановлении, которое позволяет привлекать к выполнению задач по противовоздушной обороне добровольческие формирования территориальных общин, он отметил, что, учитывая количество "Гераней", которые сейчас летят на Украину, нужно или увеличить количество воздушных сил чуть ли не до количества пехоты на фронте, или пойти другим путем.

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