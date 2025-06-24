Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине всего за несколько дней после предыдущего рекорда в 48,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 25 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 48,51 грн за один евро, то есть гривня потеряла 49 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине всего за несколько дней после предыдущего рекорда в 48,20 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,77/41,80 грн/долл., а евро - 48,52/48,54 грн/евро.

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Курс валют - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,83 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,75 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,80 грн/евро, а курс продажи - 48,55 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 июня, снизился на 5 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 30 копеек и составляет 48,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,45 гривни, а евро - по курсу 47,95 гривни за единицу иностранной валюты.

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