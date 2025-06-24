Масштабные лесные пожары уже третий день вовсю бушуют на пятом по величине греческом острове Хиос.

Отдых туристам в Греции уже не в первые год портят масштабные лесные пожары - два года назад страдал курортный остров Родос, в год назад столица Афины.

Однако если в предыдущие годы пожары в Греции разгорались ближе к августу, то в 2025-м угроза начала распространяться еще с середины июня. В частности, масштабные лесные пожары уже третий день вовсю бушуют на пятом по величине греческом острове Хиос, охватывая участки леса и вынуждая людей эвакуироваться из своих домов, поскольку на острове объявлено чрезвычайное положение, пишет The Independent.

Остров Хиос расположен недалеко от западного побережья Турции в Эгейском море. Он известен своей нетронутой береговой линией, средневековыми деревнями и архитектурой византийской эпохи, а также является одним из немногих мест в мире, где произрастают мастиковые деревья, которые производят смолу, важную отрасль промышленности на острове – сейчас пожарные пытаются не допустить, чтобы огонь добрался до этих жизненноважных для его экономики деревьев.

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По состоянию на утро вторника службы гражданской обороны Греции выпустили предупреждение о лесных пожарах в районах Весса, Лити и пляжа Лити. Власти также рекомендовали эвакуироваться жителям приморской деревни к юго-западу от столицы острова, города Хиос. Другие города и деревни также были предупреждены о пожарах.

Власти также попросили людей следить за обновлениями информации на официальных источниках и следовать рекомендациям по защите.

Пока что не было выпощено каких-либо рекомендации, призывающих туристов воздержаться от посещения Греции или ее отдельных регионов. Тем не менее, путешественников призывают внимально следить за ситуацией и установить на свои мобильные телефоны специальные приложения, рассылающие экстренные оповещения о лесных пожарах в районе их местонахождения.

Чтобы избежать риска возникновения лесных пожаров, туристов призывают не оставлять после себя мусор, особенно стекло, которое, как известно, может стать причиной возгорания, убеждаться, что сигареты хорошо потушены, и не разжигать барбекю.

"Провоцирование лесного пожара является уголовным преступлением в Греции – даже если это непреднамеренно. Если вы увидели пожар, позвоните в службу спасения по номеру 112", – призывают туристов соответствующие службы.

Также путешественникам рекомендуется следить за официальными обновлениями на @112Greece, следовать указаниям служб спасения, звонить в греческую службу спасения по номеру 112, если они находятся в непосредственной опасности, и обращаться в свою авиакомпанию или к туристическому оператору, которые могут помочь вам с эвакуацией.

В этом году еще не было никаких перебоев с рейсами из-за лесных пожаров. Национальный аэропорт острова Хиос выполняет небольшое количество рейсов в день, преимущественно на материковую Грецию, в обычном режиме, за исключением некоторых незначительных задержек прибытий и отправлений.

Адская летняя жара в Европе

От аномальной жары в летние месяцы в последние годы страдает не только Греция, но и другие популярные южные страны, в том числе, Испания, Италия и Португалия. Например, в Испании начали бить тревогу о приближении экстремально жаркого лета 2025 еще с конца мая.

Тем временем, прошлогоднее исследование World Travel Market (WTM) установило, что 29% всех путешественников и 43% молодых туристов (16-34 года) откладывали поездки в пункт назначения из-за неблагоприятных погодных условий за последние 12 месяцев.

При этом исследование сервиса InsureandGo показало, что 80% британских туристов боятся, что через 5 лет топ-места Европы будут слишком жаркими для отдыха.

В свою очередь эксперты прогнозируют, что из-за последствий глобального потепления привычный формат путешествий может исчезнуть к 2040 году: повышение температуры изменит не только летний, но и зимний отдых, а некоторые направления и вовсе исчезнут.

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