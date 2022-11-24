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Украинские IT-специалисты могут найти прямые контракты с мировыми технологическими гигантами и, тем самым, повышают планку для всего рынка.

Об этом говорится в совместном проекте AIN.UA и Favbet Tech.

"С эпидемией COVID весь мир перешел на гибридную или полностью удаленную работу, и это сыграло немаловажную роль в спросе на украинских ІТ-специалистов на Западе. При таком же, а иногда и более высоком техническом уровне наших специалистов украинцы обходятся значительно дешевле для западного работодателя, чем местные айтишники. Поэтому во многих случаях наши специалисты могут найти прямые контракты с мировыми IT-гигантами, чем повышают планку для всего рынка", – комментирует CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

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Экспорт IT-услуг из Украины также растет – до полномасштабной войны в среднем на 27% ежегодно (за последние четыре года этот объем вырос в два раза).

Основные драйверы роста – США (40% экспорта) и Британия (10%). Именно эти страны сегодня наиболее помогают Украине бороться за победу в войне.

В 2021 году украинское ІТ принесло $6,8 млрд экспортной выручки – это на $1,8 млрд больше, чем годом ранее. По оценкам авторов исследования, IT в Украине должно было обеспечить $37-44 млрд экспортной выручки в следующие четыре года.

По данным НБУ, на протяжении января-мая 2022-го ІТ-индустрия, несмотря ни на что, демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. До конца года экспортный выторг может достичь $8,5 млрд. Сейчас ІТ составляет почти половину от общего экспорта услуг.

Напомним, во время войны компания Favbet Tech активно поддерживает Минцифры в инициативе разворачивания IT-армии и организовала собственные кибервойска.