Для Xiaomi 12, Redmi Note 12 и других популярных моделей наступает конец эпохи.

В 2026 году большое число смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, выпущенных в 2022–2023 годах, достигнут конца своего жизненного цикла (EOL) и больше не будут получать никаких обновлений. Причина – политика обновлений Xiaomi, предусматривавшая 2–3 версии Android и 4 года выпуска патчей безопасности.

Согласно списку XiaomiTime, в следующем году прекратится поддержка:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 4G;

POCO F5 5G;

POCO X5 Pro 5G;

POCO X5 5G.

Прекращение поддержки не делает телефон непригодным для использования, но создает риски в долгосрочной перспективе: устройства, которые перестали получать обновления безопасности, больше других подвержены опасности взлома. Кроме того, со временем пользователи могут столкнуться с ограничениями в работе банковских и корпоративных приложений.

Xiaomi уже перешла на более длительную поддержку в новых смартфонах, но владельцам моделей 2022–2023 годов стоит заранее учитывать, что 2026 год станет для них последним годом официальных обновлений.

Как известно, новые правила Евросоюза по сути заставили производителей смартфонов резко нарастить длительность программной поддержки. Теперь все поступающие на рынок устройства должны получать минимум 5 лет обновлений ОС. Это значит, что общий срок поддержки может доходить до 7-8 лет.

Как УНИАН уже писал, на следующей неделе Xiaomi "завалит" целым рядом новинок. Среди них – телефон с рекордной батареей 9000 мАч и смарт-часы, которые смогут работать без привязки к смартфону.

