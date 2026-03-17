Генерал США едва не убился после пьянки в Киеве и потерял секретные карты

Американский генерал сильно перебрал, упал, очнулся с сотрясением мозга. Его проделки в Украине не остались не замеченными. Однако сам генерал отметил, что пить ему никто не запрещал.

Генерал-майор армии США Антонио Агуто, возглавлявший командование по обучению и оснащению ВСУ, забил тубус с секретными картами в поезде, ехавшем в Польшу.

Как передает The Hill, в отчете Пентагона на 56 страниц говорится о том, что ныне вышедший в отставку двухзвездочный генерал, возглавлявший базирующуюся в Германии группу содействия безопасности Украины, привез секретные карты из Германии в Украину в конце марта 2024 года. По приезду в Украину он передал контроль над ними своему персоналу, однако кому именно был неясно.

На обратном пути 4 апреля 2024 года генерал забыл тубус с картами в поезде по прибытии в Польшу. Оставленные без присмотра документы разыскало посольство США в Украине спустя 24 часа.

В отчете также говорился, что 3 мая того же года, во время 9-дневной поездки в Украину, Агуто присутствовал на ужине в Киеве, где выпил чачу. После ужина двое свидетелей сообщили, что видели, как Агуто упал и ударился затылком о стену. По данным отчета, позже той же ночью или рано утром Агуто упал снова и ударился лбом.

"Есть доказательства, что генерал Агуто получил сотрясение мозга средней или тяжелой степени в результате падений поздним вечером 13 мая и утром 14 мая", - говорится в отчете генерального инспектора.

"Медицинский осмотр Агуто 14 мая, а также комплексное обследование неврологом и визуализационные исследования 16 мая подтвердили наличие у него сотрясения мозга", - отмечается в документе.

В свое оправдание Агуто заявил, что "действовал добросовестно" и получил разрешение от генерала Даррила Уильямса, тогдашнего командующего армией США в Европе, на употребление алкоголя.

"Я действовал добросовестно в соответствии с указанием генерала Уильямса, поскольку во время нашего разговора он не указал на какие-либо ограничения в употреблении алкоголя", - объяснил Агуто генинспектору.

В отчете также сказано о том, что после вечеринки с чачей на следующий день он был пьян во время официальных встреч, в том числе с тогдашним госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отмечается, что подразделение, возглавляемое генералом, с момента создания в 2022 году играло ведущую роль в координации поставок оружия Украине. После решения, принятого на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году, эта роль была передана Альянсу.

