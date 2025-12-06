Xiaomi молча прекратила поддержку двух популярных бюджетных смартфонов

Redmi 12C и его международная версия – Poco C55 – достигли конца своего жизненного цикла.

Ресурс Xiaomitime заметил, что компания Xiaomi обновила список устройств, которые больше не будут получать обновлений. Это касается как новых версий Android, так и патчей безопасности.

Redmi 12C и его международная версия – Poco C55 – достигли конца своего жизненного цикла. Финальным обновлением для телефонов стал октябрьский патч безопасности 2025 года. За ноябрь и декабрь не вышло пока ни одного апдейта, в том числе обещанного обновления до HyperOS 2.

Согласно внутренней дорожной карте компании, оба смартфона официально достигнут статуса EOL (end of life, "конец жизненного цикла") в феврале 2026 года. Обе модели относятся к бюджетному сегменту, что стало основой их популярности, а Redmi 12C даже попал в топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире по итогам 2023 года.

Видео дня

После завершения цикла официальной поддержки такие телефоны продолжат работать, но оставшись без патчей безопасности могут стать легкой мишенью для вирусов и хакеров. Лучшее, что могут сделать пользователи Redmi 12C и Poco C55 – это перейти на более актуальное устройство, для которого еще выходят обновления ПО.

В сентябре этого года в список EOL также добавили Xiaomi 11T и версию Pro, Redmi A1 и Poco M5.

Меж тем Xiaomi продолжает развертывание HyperOS 3 на базе Android 16 для своих новых смартфонов. В декабре новую ОС получат модели из бюджетного сегмента, например, серия Poco M.

Ранее появлялись сообщения, что Xiaomi отменила выход двух смартфонов из-за слабых продаж. Речь идет о раскладушке Mix Flip 3 и среднебюджетном Civi 6.

Вас также могут заинтересовать новости: