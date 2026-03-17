Дело о мошенничестве Задираки: суд перевел слушание по земельной афере в закрытый режим, – СМИ

Коростенский горрайонный суд Житомирской области закрыл для общественности доступ к рассмотрению дела о мошенничестве в особо крупных размерах, в результате которого незаконным образом было изъято 1,3 тыс. га земли в Малинском районе. Об этом говорится в публикации издания kp.ua. Ключевой фигурант дела – бывший топ-чиновник Государственной продовольственной зерновой корпорации Андрей Задирака – сейчас находится в Греции, откуда подключался к судебному заседанию онлайн. Несмотря на открытость заседаний для общественности и отсутствие государственных тайн, во время заседания 10 марта судья запретила видеофиксацию журналистам, прибывшим для съемок материала о рассмотрении дела, говорится в материале.

Издание напоминает, что производство №62023000000000193 по делу о мошенничестве с землями Малинской территориальной общины было открыто еще в марте 2023 года. Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что в 2019 году Андрей Задирака и его сообщники решили завладеть 47 земельными участками общей площадью около 625 га, которые ранее принадлежали расформированному еще в середине 2000-х сельхозкооперативу "Морозовский" в Малинском районе Житомирской области.

"10.03.2023 Задираке письменно сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, а также в ряде других преступлений, за которые ему "светит" 12 лет тюрьмы. Однако на допрос он так и не явился, поскольку с июля 2022 года находился в Греции. Следователи выяснили, что Задырака пользовался нотариальными услугами в украинском консульстве в Салониках, а государственную границу по непонятным причинам пересек на молдавском участке. Уже через неделю после объявления подозрения экс-чиновника ГПЗКУ объявили в международный розыск", – говорится в материале.

Параллельно с уголовным процессом прокуратура инициировала возвращение самих участков под юрисдикцию общины через хозяйственный процесс. Благодаря окончательному решению Верховного суда, в совокупности было возвращено 50 участков на 1350 га общей стоимостью более 660 млн грн.

В суд в Коростене дело передали после того, как судьи в Овруче и в Народичах взяли самоотвод, что сделало формирование коллегий невозможным. Адвокаты Задыраки попытались протащить через суд отмену ареста на его имущество – несколько квартир, автомобилей, земельных участков. Однако отменить это решение не удалось. Вместо этого корпоративные права СВК "Морозовский", ООО "Морозовский-земля", ООО "Агропаладиум-Плюс", ООО "Хочинское", ООО "Хмельник-Агро", СООО "Полесье", ООО "Острожская зерновая компания", к которым имеет отношение Задирака, до сих пор числятся за ним в реестрах.

Издание отмечает, что через три года после объявления подозрения, 10 марта 2026 года состоялось первое полноценное заседание по делу, когда стороны должны были начать выдвигать аргументы, в частности, сторона обвинения должна была озвучить доказательства вины Задираки и его сообщников. "Вместо этого судья приняла решение, что видеофиксация и присутствие журналистов в зале для информирования общественности о ходе судебного разбирательства являются нежелательными", – говорится в статье.

"На фоне многочисленных расследований не только по делу "Морозовского", но и о прямой причастности бизнес-партнеров Задираки к бизнесу не просто с россиянами на оккупированных территориях Луганской области, которые уплатили 30 млн рублей налогов в российский бюджет, но и с приближенными к российской разведке пропагандистами, к другим рейдерским захватам земель в Житомирской области по аналогичным схемам, закрытие судебного разбирательства для общественности является, как минимум, спорным решением", – считают авторы. По их мнению, такое решение играет на руку Задираке, поскольку позволяет по сути затягивать слушания. Кроме того, Задирака уже начал активную распродажу активов и, вероятно, вывод средств на свои счета за рубежом.

"Поскольку справедливый приговор по уголовному делу о мошенничестве, злоупотреблении влиянием и хищении имущества территориальной общины фактически может стать ориентиром для расследования и других схем и злоупотреблений Задираки, крайне важно проводить рассмотрение такого дела открыто. Это даст возможность общественности получить доступ и к фактам из материалов следствия, и к аргументам стороны защиты, даже несмотря на то, что сам обвиняемый при неустановленных обстоятельствах сбежал в Грецию", – говорится в материале.

