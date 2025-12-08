Это ставит китайский бренд в один ряд с такими крупными конкурентами, как Samsung и Google.

Xiaomi объявила о расширении программной поддержки для некоторых своих устройств. Теперь девайсы китайского бренда будут получать обновления в течение семи лет вместо шести, догнав Samsung, Google и Honor.

Среди смартфонов ими стали Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, выпущенные ранее в этом году. Обе модели гарантировано будут получать патчи безопасности до сентября 2031 года. При этом версия 15T Pro получит шесть мажорных обновлений операционной системы, тогда как базовая ограничится пятью.

Среди планшетов новыми "долгожителями" стали Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 Pro. Обе модели обновятся до Android 20, но патчи безопасности станут получать еще дольше – вплоть до июня и октября 2032 года соответственно.

Пока непонятно, какие еще устройства Xiaomi переведут на семилетний цикл обновлений, и будет ли эта новая программа распространяться на флагманы прошлых лет.

Как известно, новые правила ЕС заставили производителей смартфонов резко нарастить длительность программной поддержки. Все поступающие на рынок модели теперь должны получать минимум 5 лет обновлений ОС. Это значит, что общий срок поддержки может доходить до 7-8 лет.

Также, согласно новым правила, все смартфоны должны быть устойчивы к "случайным падениям", пыле и воды, а их батарейки должны сохранять не менее 80% от первоначальной емкости после 800 перезарядок.

Ранее стало известно, что ЕС обяжет производителей смартфонов и другой техники вернуть съемные батареи. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года.

