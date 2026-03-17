Пересекает 11 стран и в ней скрывается смертельно опасный хищник: что это за река

Река Нил протекает на протяжении 6650 километров по африканскому континенту, пересекая 11 стран, через пустыни и саванны, мимо древних городов и храмов. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что это самая длинная река в мире - хотя по этому поводу ведутся споры, и некоторые ученые утверждают, что Амазонка в Южной Америке длиннее.

От своего истока в озере Виктория и Рувензори - горном хребте, граничащем с Угандой и Конго - Белый Нил извивается через Уганду и в Судан, где впадает в Голубой Нил, текущий с эфиопских гор. Оттуда река течет на север через Египет, прежде чем впасть в Средиземное море.

Нил является домом для многих видов водной фауны, а также поддерживает сотни других наземных видов, обитающих вдоль его берегов, включая антилоп гну, зебр и бегемотов.

"Одно из существ, которое с удовольствием поджидает этих травоядных на берегах рек, - это нильский крокодил (Crocodylus niloticus) - самый крупный крокодил в Африке", - сказано в статье.

Интересно, что этот пресноводный хищник может достигать шести метров в длину и в некоторых случаях весить более полутонны. Они невероятно терпеливы в засадах, поджидая добычу в воде часами или днями, часто оставляя над поверхностью только глаза и ноздри, ожидая момента, чтобы наброситься на ничего не подозревающую жертву.

Их чрезвычайно мощные челюсти позволяют им хватать крупных животных, таких как бегемоты, и тащить их под воду. У них более 60 зубов.

Важно, что несмотря на свою устрашающую репутацию, нильские крокодилы - необычайно внимательные родители. Самка крокодила откладывает от 25 до 80 яиц в гнездо, а затем высиживает их в течение трех месяцев, покидая его лишь ненадолго, чтобы охладиться в тени или быстро искупаться.

Такой уровень заботы необычен для рептилий, поскольку большинство из них откладывают яйца и уходят. Самец крокодила обычно тоже остается поблизости, помогая отпугивать хищников.

