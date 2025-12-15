Сколько анонсов будет, не уточняется. Но инсайдер уже раскрыл все новинки.

В преддверии праздников Xiaomi порадует пользователей целым рядом новых продуктов. Среди них – смартфоны, планшеты, смарт-часы, а также ряд девайсов для экосистемы умного дома

Согласно информации, предоставленной надежным инсайдером Digital Chat Station, 26 декабря Xiaomi проведет большую презентацию, в рамках которой анонсирует:

флагманский смартфон на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 (очевидно, речь о Xiaomi 17 Ultra)

пару моделей среднего ценового сегмента на платформах серии Dimensity 8 и Dimensity 9 (Redmi Turbo 5, Redmi Turbo 5 Pro / Max).

новые смарт-часы.

две новые пары беспроводных наушников.

один новый планшет среднего класса.

ряд новых устройств для экосистемы умного дома.

Отдельный интерес вызывают новые смарт-часы Xiaomi. По данным инсайдера, это будут полноценные часы на базе Android и HyperOS, оснащенные массивным аккумулятором емкостью 930 мАч и поддержкой eSIM, то есть смогут работать без привязки к смартфону.

Главной особенностью Redmi Turbo 5 станет аккумулятор емкостью 9000 мАч. Новинка станет первым смартфоном с батарейкой такой емкости, но при этом останется обычных размеров и не будет позиционироваться как "неубиваемый смартфон".

Напомним, ранее Xiaomi объявила о расширении программной поддержки для некоторых своих устройств. Теперь девайсы китайского бренда будут получать обновления в течение семи лет, догнав Samsung, Google и Honor.

По информации инсайдеров, Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов из-за слабых продаж. Речь идет о раскладушке Mix Flip 3 и среднебюджетном Civi 6.

