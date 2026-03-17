Вдова солиста группы ADAM рассказала про свое состояние после потери возоюбленного: 'В душе боль'

Михаил умер 7 декабря 2025 года.

Жена покойного солиста группы ADAM - Александра Норова - призналась, как переживает утрату своего мужа.

Напомним, что Михаил Клименко умер в декабре прошлого года от туберкулезного менингита. Композитору и исполнителю хитов "Повільно" и "Таку як є" было 38 лет. Его жена до сих пор не может оправиться от этой тяжелой утраты.

"На самом деле, в душе у меня просто буря и боль. Но нужно жить", - сказала Норова в проекте "Тур з зірками".

Не секрет, что пара вместе выступала на сцене и записывала песни. Однако сейчас, по словам женщины, она пока не думает о творчестве или выступлениях.

"Я думаю, как прожить этот день до вечера. Сделаю какие-то дела – и дальше по кругу. Купила себе скетчбук, чтобы рисовать, и пишу стихи о своей боли... Мне многого не нужно, и пока что я справляюсь. Дальше – не знаю, что делать", – отметила Александра.

Напомним, ранее вдова солиста группы ADAM обнародовала архивные видео с возлюбленным. Норова вспомнила, какими счастливыми они были вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: