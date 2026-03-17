'Это эксперимент или чья-то фантазия': эксперт о 'Ланцете', который якобы упал на Майдане

Романенко не исключает, что враг таким образом хотел запугать киевлян.

Чтобы нанести какие-то серьезные повреждения в центре Киева, россиянам необходимо было бы запустить вместо одного "Шахеда" от 17 до 30 "Ланцетов". Об этом в эфире "Киев24" заявил Валерий Романенко – авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации. Он прокомментировал утреннюю атаку на столицу 16 марта, во время которой обломки вражеского дрона, возможно, "Ланцета", упали недалеко от монумента на Майдане Независимости.

"Скажем, два "Ланцета" равны стоимости одного "Шахеда", но два "Ланцета" на большую дальность доставят 6 кг боевой части, а "Шахед" – от 50 до 90 кг. Это по стоимости одинаково, но для того, чтобы нанести ущерб, как один "Шахед", нужно запустить от 17 до 30 "Ланцетов", – сказал он.

По его словам, о каких-то серьезных повреждениях речи не идет.

"Это эксперимент, чья-то фантазия и не более того, чтобы просто запугать людей", – высказался Романенко.

При этом авиаэксперт напомнил, что пока нет официально подтвержденной версии, что это был именно "Ланцет".

Он пояснил, что "Ланцет" имеет максимальную дальность полета – около 90 км. Как рекорд – в идеальных условиях он залетал на 130 км, но при этом дальность связи у него всего 50 км, то есть управляемым он не мог залететь так далеко.

"Другой вариант, если его запустили из Беларуси – там всего 90 км, и если подвесить мощный ретранслятор, то возможно даже было управление этим дроном", – отметил эксперт.

По его словам, на фотографиях с места происшествия видно, что на дроне есть непонятные круги – оранжевые, зеленые и красные. Они встречались на российских беспилотниках, оснащенных ИИ, то есть при роевом применении, когда сами дроны координируют свои действия между собой и работают без участия оператора.

При этом он предположил, что это могла быть проба ИИ, но неудачная, потому что все было сбито.

Идентификация дрона

Как сообщал УНИАН, 16 марта во время утренней российской атаки на Киев обломки вражеского дрона упали возле монумента Независимости, на Майдане Независимости в центре столицы. В то же время издание Defense Express со ссылкой на собственные источники написало, что дрон, который сегодня упал рядом с монументом, – это "Ланцет". При этом отмечалось, что весьма, вероятно, что в этом дроне-камикадзе был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором.

В то же время специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) подчеркнул, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, поскольку это ударные беспилотники с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. По его словам, эти БПЛА физически не обладают таким ресурсом аккумуляторов и возможностями радиоуправления. При этом он не исключил, что обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага.

