FPV-дрон без проблем атаковал базу США в Ираке: Forbes сразу вспомнил о 'Паутине' СБУ

Издание обеспокоено судьбой американских баз, ведь эффективность дронов, особенно на оптоволокне, доказана войной РФ против Украины.

В Ираке поддерживаемое Ираном ополчение "Катаиб Хезболла" атаковало американскую авиабазу "Виктори" с помощью FPV-дрона. На видео четко видно, как беспилотник беспрепятственно кружил над комплексом почти две минуты перед ударом, и это напоминает гениальную операцию "Паутина", проведенную СБУ, пишет в своем материале Forbes.

Хотя атака нанесла минимальный ущерб, но главной проблемой является то, что оператор беспилотника летал над базой без каких-либо препятствий. На базе не оказалось ни средств, ни хотя бы того, кто что-то сделал бы для его остановки. Если следующая атака достигнет ангара с самолетом или склада боеприпасов – последствия будут катастрофическими, отмечается в статье.

Издание указывает еще на одну интересную деталь: дрон управлялся не по радиосвязи, а по оптоволоконному кабелю. Этот метод меняет правила игры. Он делает беспилотник полностью устойчивым к любым видам подавления и радиоэлектронной борьбы. Радиоуправляемые модели теряют сигнал при полете на низкой высоте, а оптоволоконные аппараты сохраняют связь даже на высоте колен. Они могут приземляться и снова взлетать.

Оптический кабель – сверхтонкие, легкий и прочный провод, соединяющий дрон со станцией управления, словно паука с его паутинкой.

Операция "Паутина" и помощь РФ Ирану

После атаки беспилотника издание тут же провело параллели с операцией СБУ на территории РФ. Издание напомнило, что более сотни украинских квадрокоптеров с дистанционным управлением, работающих на расстоянии от грузовиков, управлялись группой дистанционных пилотов, подключенных через сеть мобильной связи и с помощью искусственного интеллекта, и пикировали на припаркованные российские самолеты. СБУ заявила, что поразила более 40 самолетов, и издание задает вопрос: готовы ли американские базы к таким событиям?

Также в материале отмечается, что Россия до недавнего времени оставалась лидером в производстве оптоволоконных дронов, по крайней мере по количеству. Тот факт, что поддерживаемые Ираном ополченцы используют их в своих первых известных FPV-атаках, свидетельствует о том, что они получают российскую помощь, отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что хотя изначально оптоволоконные дроны на украинском фронте имели радиус действия всего несколько километров, сейчас эта дистанция увеличилась в десятки раз. И ВСУ, и армия оккупантов активно используют оптоволоконные дроны, закупая их в Китае. В материале говорится, что в КНР цены на волоконно-оптический кабель выросли в восемь раз, поскольку действуют законы спроса и предложения.

Что известно о войне в Иране

Военные США уничтожили иранскую подводную лодку. В Объединенном комитете начальников штабов ВВС США заявили, что был нанесен удар баллистическими ракетами ATACMS по нескольким иранским кораблям и подводной лодке.

В ответ на действия США Иран применил баллистическую ракету Sejjil. Она способна маневрировать на большой высоте, что затрудняет ее перехват системами противоракетной обороны.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи возобновил прямой канал связи с американским послом Стивом Виткоффом. Несмотря на это, США официально не ведут переговоры с Ираном.

