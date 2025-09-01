Доля Windows 11 продолжает расти, но до "десятки" ей еще далеко.

Пользователи из Украины предпочли устаревшую Windows 10 остальным операционным системам Microsoft. Об этом свидетельствует свежий отчет аналитического агентства StatCounter.

Согласно новому отчету, вышедшая в 2015 году Windows 10 остается самой популярной ОС от Microsoft среди украинских пользователей. Ее используют 63.99% всех ПК с Windows.

На втором месте оказалась актуальная Windows 11, которая имеет долю всего в 30.89%. На третьем – Windows 7, являющаяся выбором 4.11% украинцев. В свою очередь Windows 8.1 и WinXP пользуется меньше 1 процента людей.

Распространение Windows во всем мире предоставляет совершенно иные цифры, где Windows 11 уже обогнала "десятку" по популярности. Сейчас операционка установлена более чем на 700 млн устройств: это 49% рынка, тогда как доля Windows 10 чуть больше 45%.

Поддержка Windows 10 заканчивается уже в октябре, поэтому ожидается, что ее доля на рынке сократится. При этом есть несколько способов (в том числе бесплатный) еще целый год после прекращения поддержки получать апдейты.

Microsoft уже подтвердила, что пока у нее нет планов на Windows 12. Этой осенью выйдет крупное обновления 25H2 для Windows 11.

