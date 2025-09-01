Пользователи из Украины предпочли устаревшую Windows 10 остальным операционным системам Microsoft. Об этом свидетельствует свежий отчет аналитического агентства StatCounter.
Согласно новому отчету, вышедшая в 2015 году Windows 10 остается самой популярной ОС от Microsoft среди украинских пользователей. Ее используют 63.99% всех ПК с Windows.
На втором месте оказалась актуальная Windows 11, которая имеет долю всего в 30.89%. На третьем – Windows 7, являющаяся выбором 4.11% украинцев. В свою очередь Windows 8.1 и WinXP пользуется меньше 1 процента людей.
Распространение Windows во всем мире предоставляет совершенно иные цифры, где Windows 11 уже обогнала "десятку" по популярности. Сейчас операционка установлена более чем на 700 млн устройств: это 49% рынка, тогда как доля Windows 10 чуть больше 45%.
Поддержка Windows 10 заканчивается уже в октябре, поэтому ожидается, что ее доля на рынке сократится. При этом есть несколько способов (в том числе бесплатный) еще целый год после прекращения поддержки получать апдейты.
Microsoft уже подтвердила, что пока у нее нет планов на Windows 12. Этой осенью выйдет крупное обновления 25H2 для Windows 11.