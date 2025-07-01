Пользователи Windows 10 активно переходят на 11: 'миграция' на пике с 2021 года

Дело в том, что до окончания срока бесплатной поддержки Windows 10 остается меньше 100 дней.

Спустя четыре года после своего выхода Windows 11 наконец-то догнала Windows 10. Согласно данным ресурса StatCounter, рыночная доля новой ОС в июне 2025 года резко выросла с 43,22% до 47,98%.

Последний раз столь значительный прирост за один месяц наблюдался лишь вскоре после релиза Windows 1 – в январе 2022-го был зафиксирован рост с 2,6% до 7,89%, пишет Neowin. Рост в годовом исчислении составил +18,23%.

В свою очередь доля Windows 10, приближающейся к окончанию поддержки, за послений месяц снизилась с 53,19% до 48,76 %. Таким образом, разница между двумя ОС в настоящее время составляет менее 1% во всем мире, а в некоторых странах, например США и Франции, 11-ка уже популярнее десятки.

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Одной из наиболее очевидных причин всплеска популярности Windows 11 считается окончание поддержки "десятки", которое намечено на 14 октября. Это означает, что система больше не будет получать обновления, которые предусматривают исправление ошибок и предоставляют доступ к новым функциям.

Для тех, кто не торопится с обновлением, Microsoft впервые предложит 12-месячное продление предоставления патчей безопасности за 30 долларов. Также есть бесплатный способ еще целый год получать обновления, но для этого нужно связать свой аккаунт Microsoft и синхронизировать настройки с облаком.

Microsoft уже подтвердила, что пока не собирается выпускать Windows 12. Этой осенью состоится релиз крупного обновления 25H2 для Windows 11, а совершенно новая ОС выйдет не раньше осени 2026 года.

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