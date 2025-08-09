Названо условие для получения обновлений Windows 10 после 14 октября

Продление поддержки "десятки" еще на год потребует наличия учетной записи Microsoft.

Microsoft уточнила правила участия в программе расширенной поддержки Windows 10 ESU. Базовая поддержка системы заканчивается уже 14 октября 2025 года. Для получения обновлений после этой даты нужно соответствовать определенным условиям.

Экономные пользователи смогут получить еще один год бесплатных апдейтов после синхронизации настроек компьютера с облаком через учетную запись Microsoft. Более состоятельные юзеры могут приобрести дополнительный год поддержки за $30 до октября 2026 года.

Изначально считалось, что покупатели этой лицензии смогут продолжать работу с Windows 10 без каких-либо ограничений. Но теперь Microsoft сообщила, что даже платная поддержка потребует наличие учетной записи Microsoft. Таким образом локальной учетной записи на компьютере будет недостаточно.

Но есть и хорошая новость – одна лицензия в рамках программы Windows 10 ESU будет распространяться сразу на 10 устройств, привязанных к учетной записи пользователя. Это означает, что юзерам с несколькими ПК не нужно будет платить за каждое устройство.

Чтобы зарегистрировать устройство в программе, нужно войти в настройки Windows 10 → "Центр обновления Windows" или дождаться оповещения от системы. Важно, что ESU не включает новые функции и исправления ошибок – только защиту от уязвимостей.

Накануне Microsoft признала Windows 11 24H2 своей самой надежной ОС на сегодня. Она демонстрирует на 24% меньше сбоев и критических ошибок по сравнению с Windows 10 22H2, которая ранее считалась одной из самых стабильных ОС от Microsoft.

А меж тем Windows 11 уже обогнала "десятку" и стала самой популярной в мире десктопной ОС – спустя почти четыре года с момента релиза. Сейчас операционка установлена более чем на 700 млн устройств: это 54% рынка, тогда как доля Windows 10 меньше 43%.

