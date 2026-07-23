Один вопрос на собеседовании резко повысит шансы на работу: совет экс-рекрутера Google

Женщина десять лет проработала в крупнейших компаниях мира.

Бывшая рекрутерша Google , Uber и The New York Times Фара Шарги рассказала, какой вопрос на собеседовании производит на нее наибольшее впечатление. Об этом она написала в колонке для CNBC Make It.

Шарги призналась, что когда в конце собеседования спрашивает кандидата: "Какие у вас есть вопросы ко мне?", решение относительно навыков человека она уже приняла. В этот момент ей важно понять, как мыслит кандидат.

По словам эксперта, большинство людей упускают эту возможность – спрашивают о карьерном росте, корпоративной культуре или повседневных задачах. А вот самые успешные кандидаты интересуются совсем другим: какую проблему компания хочет решить, нанимая именно этого человека.

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"Компании не создают должности ради развлечения. У кого-то есть проблема, которую нужно решить, и им нужен человек, который справится с этим без лишнего контроля", – пояснила Шарги.

Она поделилась четырьмя вариантами того, как можно задать этот вопрос:

"Что на самом деле сейчас не работает так, как нужно, и что вы хотите, чтобы я исправила?" – главное, по словам рекрутера, задавать этот вопрос искренне, а не как "ловушку". "Что должно произойти через год, чтобы вы поняли, что не ошиблись, взяв меня на эту должность?" – это показывает, что кандидат уже мысленно "живет" в этой роли. "Кого из команды вы бы хотели клонировать?" – помогает понять, какой именно тип сотрудника здесь ценят. "Какую часть этой работы люди недооценивают?" – по словам Шарги, этот вопрос дает интервьюеру возможность рассказать, что на самом деле больше всего беспокоит его в этой работе.

Шарги отметила, что собеседования часто воспринимаются как прослушивание, цель которого – чтобы тебя выбрали. Но люди, которых она хотела нанять сразу, относились к этому иначе – как будто это уже их первый рабочий день, и они сразу пытались понять, что именно им придется исправлять.

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Ранее УНИАН писал о том, как складывался путь Илона Маска к успеху. В 17 лет он самостоятельно уехал из ЮАР в Канаду, получив канадский паспорт через мать. Прежде чем поступить в университет, будущий миллиардер успел поработать на ферме и лесопилке в Британской Колумбии, где условия труда он описывал как экстремальные. Сам Маск позже признавался, что уехал из страны "отчасти" из-за нежелания идти в армию.

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