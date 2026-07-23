Работает уже 67 лет: 98-летний мужчина рассказал, в чём заключается его секрет долголетия

Мужчина читает без очков и работает в кафе-мороженом.

Фелициану Кацвину 98 лет, и каждый день его можно встретить в семейном кафе, где продается мороженое "У Марисы" в Крощенке-над-Дунаецем в Польше, пишет О2.

Издание отметило, что у господина Фелициана за плечами 67 лет работы, а с кафе-мороженым он связан уже более трёх десятилетий. Заведение назвали "У Марисы" в честь его невестки.

"Мы сами изготавливаем мороженое, не добавляем в него никаких химических веществ или усилителей вкуса", – подчеркивает мужчина.

Видео дня

В статье указывается, что в рецепте используются, в частности, молоко, сливки, яйца и фрукты.

Издание сообщило, что жители Крощенка обращают внимание не только на то, что господин Фелициан до сих пор работает, но и на его отличную физическую форму. Пожилой мужчина читает без очков и регулярно появляется в кафе-мороженом.

Примечательно, что сам Кацвин отмечал, что важной составляющей его образа жизни является то, что он никогда не курил сигареты. В поселке проживают также другие ровесники господина Фелициана, а один из жителей, как говорят, даже на два года старше его.

Несмотря на это, именно этот пожилой мужчина, работающий в кафе-мороженом, стал для многих символом активности и преданности семейному ремеслу.

Как утверждает издание, культовое кафе-мороженое уже много лет имеет своих постоянных клиентов. Также для многих туристов вкус мороженого из Крощенка является одним из самых ярких воспоминаний о поездках в горы.

Секреты долгожителей

Ранее УНИАН сообщал, что 108-летняя женщина дала 5 простых советов, которые помогут прожить дольше.

Также мы писали, что 101-летняя американка рассказала о своих привычках, которые помогают ей наслаждаться каждым днем.

Вас также могут заинтересовать новости: