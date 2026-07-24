Эта популярная рыба может помочь снизить давление, но есть один важный нюанс

Не каждая банка тунца в равной степени способствует поддержанию здорового артериального давления.

Тунец является хорошим источником белка и омега-3 жирных кислот - питательных веществ, которые способствуют поддержанию здорового артериального давления. Однако вид тунца, который вы выбираете, способ его упаковки и методы приготовления значительно влияют на его диетические свойства. Об этом пишет verywell health.

Может ли употребление тунца помочь снизить артериальное давление?

"Тунец содержит морские омега-3 жирные кислоты - эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA), которые, как показывают исследования, могут несколько снижать артериальное давление, особенно у людей, уже страдающих гипертонией (повышенным артериальным давлением)", - говорится в материале.

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Такие полезные жиры поддерживают работу сосудов, способствуя более равномерному кровотоку в организме.

Поэтому вместо того, чтобы рассматривать тунца как "волшебную таблетку", лучше воспринимать его как один из компонентов общего рациона, способствующий поддержанию здорового артериального давления.

Почему жиры омега-3 важны

EPA и DHA - это длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в тунце и других морепродуктах. Исследования показывают, что эти жиры поддерживают здоровую функцию сосудов, повышая биодоступность оксида азота - соединения, которое помогает сосудам расслабляться и расширяться.

Что показывают научные исследования?

Клинические данные доказывают, что морские жирные кислоты омега-3 способствуют умеренному снижению артериального давления, особенно у взрослых с гипертонией.

Поэтому Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять рыбу, особенно жирную, примерно два раза в неделю в рамках общего рациона, полезного для здоровья сердца.

В то же время не каждая банка тунца одинаково способствует поддержанию здорового артериального давления. Некоторые сорта консервов расфасованы в соли или рассоле, что может значительно повысить содержание натрия в них.

"Поскольку избыток натрия является основной причиной повышенного артериального давления у многих людей, регулярное употребление консервированных продуктов с высоким содержанием натрия может нивелировать пользу от омега-3, содержащегося в тунце", - подчеркнули в материале.

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