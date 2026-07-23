Астрономы обнаружили странный объект, который даже не знают, как назвать (видео)

Ученые годами пытались найти спутники за пределами нашей Солнечной системы, но пока не смогли подтвердить их существование.

Астрономы обнаружили новый, настолько странный мир, что даже не знают, как его назвать. Объект находится в "сверхстранной" звёздной системе CD-35 2722 и может быть первым спутником, обнаруженным за пределами нашей Солнечной системы. Об этом пишет The Independent.

Ученые говорят, что он настолько новый, что не похож ни на что из того, что они видели раньше - среди прочего, объект не вращается вокруг планеты - поэтому точное название пока неясно.

Об открытии сообщается в новой статье "Обнаружен экзоспутник планетной массы вокруг субзвездного компаньона звезды", опубликованной в журнале Nature.

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"В Солнечной системе существует чёткое разграничение между планетами и Солнцем, поэтому определить такие вещи, как спутники, довольно просто. В системе CD-35 2722, где границы между звёздами, планетами и спутниками размываются, всё становится гораздо сложнее описать", - сказала Алиса Зурло, работавшая над новым исследованием.

Важно, что помимо того, что он не вращается вокруг планеты, как спутники в нашей Солнечной системе, он вращается вокруг несостоявшейся звезды, известной как коричневый карлик, который, в свою очередь, вращается вокруг звезды в созвездии CD-35 2722.

Пока что команда решила назвать этот объект "экзоспутником". Кевин Хой, автор нового исследования, сказал:

"Экзоспутник явно достаточно массивен, чтобы быть планетой, но он не вращается вокруг звезды, хотя и вращается вокруг объекта, который вращается вокруг звезды. Будучи третьим звеном в этой системе, мы хотим назвать его спутником, даже если он совсем не похож на маленькие каменистые спутники, которые есть в нашей системе".

Отмечается, что астрономы годами пытались найти спутники за пределами нашей Солнечной системы, но пока не смогли подтвердить их существование. Несмотря на обнаружение более 6000 экзопланет - или миров в других солнечных системах - существование ни одной из них до сих пор полностью не подтверждено.

Чтобы найти новый объект, исследователи искали небольшие колебания в коричневом карлике, вызванные объектом, вращающимся вокруг него.

"Несмотря на свою экзотичность, эта система поистине уникальна и представляет собой прорыв: первое правдоподобное обнаружение экзоспутника", - сказала Зурло.

Интересно, что обнаружение лун в других планетных системах поможет понять, насколько они распространены, как они формируются и насколько похожи друг на друга. Ученые надеются, что в будущем им удастся найти больше экзоспутников с помощью будущих, еще более мощных телескопов.

Изучение космоса

Недавно новые исследования показали, что под корой планеты Марс когда-то текли реки магмы. Важно, что это повышает вероятность того, что на Марсе могла существовать жизнь, а также расширяет круг планет, которые когда-то могли быть обитаемыми.

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