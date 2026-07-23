Эксперты назвали завтрак, который идеально подходит при хроническом воспалении

Этот завтрак – отличный способ поддержать свое здоровье в долгосрочной перспективе.

Питательный завтрак не только насыщает до самого обеда, но и способствует укреплению здоровья в долгосрочной перспективе. Есть легкий завтрак, в котором сочетаются противовоспалительные ингредиенты, обладающие насыщенным вкусом.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов по питанию, какой завтрак они рекомендуют в первую очередь для борьбы с хроническим воспалением.

По мнению экспертов, лучшим противовоспалительным завтраком является тост с авокадо на цельнозерновом хлебе с помидором и яйцом. Диетолог Тоби Амидор объясняет, что этот полезный завтрак "представляет собой сбалансированное блюдо, содержащее цельнозерновые, белок, полезные жиры и овощи. Каждый из этих ингредиентов способствует снижению воспаления".

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"Доказано, что авокадо, содержащее мононенасыщенные жиры, помогает уменьшить воспаление", - отмечает Амидор.

По словам диетолога Лорен Манакер, помидоры обогащают рацион витамином С, калием и антиоксидантами, такими как ликопин. Витамин С может помочь уменьшить воспаление, нейтрализуя вредные свободные радикалы и снижая окислительный стресс, который может приводить к воспалению.

Яйцо содержит фитонутриенты лютеин и зеаксантин – другие антиоксиданты, которые могут помочь уменьшить воспаление, говорит Амидор.

Ранее УНИАН писал, какие худшие блюда для завтрака по системе "все включено".

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