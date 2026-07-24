На Марсе происходят загадочные землетрясения, которым нет объяснения, – ученые

Зафиксированные колебания не могут быть объяснены ни тектоническими процессами, ни падениями метеоритов.

Ученые, анализирующие данные зонда Mars InSight, обнаружили почти сотню землетрясений на Марсе, которые пока не имеют логического объяснения. Как заявляют ученые, эти явления не похожи ни на колебания, вызванные тектоническими процессами, ни на последствия падения астероидов или метеоритов. Вместо этого исследователи предполагают, что они могут быть связаны с перемещением жидкости в недрах Марса.

В недавней научной публикации отмечается, что до миссии Mars InSight существование "марсотрясений" оставалось лишь теоретическим предположением. Предыдущие попытки зафиксировать сейсмическую активность во время миссий "Викинг" в 1976 году оказались безуспешными из-за технических ограничений. Ситуация изменилась после посадки Mars InSight в 2018 году: в течение четырёх лет аппарат почти ежедневно регистрировал подземные толчки. Его работа завершилась лишь после того, как солнечные панели покрылись толстым слоем пыли.

В настоящее время каталог миссии содержит более 1300 зарегистрированных сейсмических событий, однако их детальный анализ продолжается до сих пор. Часть этих записей уже удалось классифицировать. В частности, команда специалистов Высшей технической школы Цюриха под руководством Симона К. Штелера исследовала около 250 сигналов наилучшего качества и разделила их на три группы.

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Так, 81 событие отнесли к обычным тектоническим "марсотрясениям". Их очаги почти всегда расположены вблизи разломов Cerberus Fossae недалеко от экватора, где, по предположениям планетологов, на кору давит восходящий мантийный плюм.

Еще 70 событий исследователи классифицировали как последствия ударов космических тел. После некоторых из них орбитальные аппараты даже зафиксировали новые кратеры, большинство из которых имели диаметр от 3 до 22 метров, хотя были и значительно более крупные.

Наибольший интерес у учёных вызвала третья группа, в которую вошли 99 сейсмических событий. Их происхождение пока остаётся неизвестным. Эти толчки отличались необычно низким соотношением поперечных и продольных волн. Авторы работы объясняют, что такая картина не характерна ни для тектонических процессов, ни для падения астероидов.

Кроме того, анализ показал, что активность этих загадочных марсотрясений усиливалась в летние месяцы. В связи с этим исследователи выдвинули ещё одну гипотезу: вибрации могут быть связаны с сезонным таянием льда на небольшой глубине под поверхностью планеты

В то же время авторы исследования отмечают, что окончательно подтвердить эту версию пока невозможно. Результаты работы лишь свидетельствуют о существовании на Марсе ещё одного типа сейсмической активности, природа которой требует дальнейших исследований.

Исследование Марса

Как писал УНИАН, исследования Оксфордского университета показали, что под корой Марса когда-то существовали разветвленные реки магмы, а не только изолированные камеры. Это открытие свидетельствует о том, что планета могла иметь сложную химическую кору, способную поддерживать атмосферу и океаны, а значит – условия для жизни.

Ученые считают, что подобные процессы могли происходить и на других каменистых планетах без тектоники плит, поэтому их стоит вновь рассматривать как потенциально пригодные для жизни.

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