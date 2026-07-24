В Грузии по всей стране отключилось электричество: в СМИ назвали причину

Известно, что электроснабжение было отключено "из-за аварийного отключения в сети".

В ночь с 23 на 24 июля по всей Грузии – в столице и других городах – произошло отключение электроэнергии. Электроснабжение было также прекращено в оккупированной Абхазии, сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Издание сообщило, что по состоянию на 01:15 электроснабжение по всей стране отсутствует уже более часа, однако официального объяснения до сих пор не предоставлено.

Между тем некоторые потребители в Тбилиси получили короткое текстовое сообщение от компании "Теласи", в котором указывалось, что электроснабжение было отключено "из-за аварийного отключения в сети".

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В том же сообщении отмечалось, что восстановление электроснабжения ожидается в 02:25.

Издание напомнило, что в апреле 2025 года, когда почти на всей территории страны произошло отключение электроэнергии, причиной этого стало аварийное отключение линии электропередачи "Кавказ" напряжением 500 кВ.

В то время остановка генерирующих объектов привела к отключению электроэнергии примерно у 90% потребителей почти во всех регионах Грузии.

Также было прекращено электроснабжение оккупированной Абхазии, в частности в Гагра, Гудаута, Бичвинта, Сухуми и Ткварчели.

Кроме того, водоснабжающая компания "Georgian Water and Power" заявляет, что "из-за общенационального отключения электроэнергии работа насосных станций компании была автоматически приостановлена".

В результате некоторые жители Тбилиси, Рустави и Мцхета могут столкнуться с ограниченным водоснабжением или пониженным давлением в водопроводе.

Грузия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Грузии сталкнулось с обвинениями в международной изоляции после того, как страну не пригласили на саммит НАТО, проходивший в Турции. Страны-партнеры НАТО, такие как Катар, ОАЭ, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, а также Украина, были приглашены в Анкару для участия в мероприятиях, посвященных региональной безопасности. Издание отметило, что представители правящей партии Грузии заявили, что саммит в Анкаре не предусматривал таких встреч, в которых Грузия участвовала ранее, и отвергли обвинения в политической изоляции.

Также мы писали, что Грузия вместе с Турцией и Азербайджаном запустила железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Новый участок является частью Транскаспийского маршрута, соединяющего Азию и Европу в обход России. Отмечается, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является не только региональным транспортным проектом, но и стратегической инициативой, определяющей будущее глобальной интеграции. Участники проекта считают, что с увеличением пропускной способности магистрали роль участка Баку-Тбилиси-Карс в Транскаспийском маршруте должна возрасти.

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