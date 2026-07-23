Путин тратит средства не для того, чтобы Россия победила, а чтобы она выжила, – СМИ

Некоторые аналитики отмечают, что в предыдущие годы, когда ситуация на поле боя ухудшалась, Россия демонстрировала способность перегруппироваться.

Ухудшение состояния международных отношений России и ее имиджа в глазах мира имело не менее катастрофические последствия для будущего страны, пишет военный аналитик Рубен Джонсон в статье для National Security Journal.

Джонсон отметил, что первые два месяца войны отбросили Россию на десятилетия назад, сведя на нет тридцать лет постсоветских экономических достижений и превратив страну в международного изгоя.

В статье говорится, что сейчас невозможно зайти ни в одну российскую социальную сеть, не наткнувшись на целый ряд видео с разъяренными гражданами, которые фиксируют нынешний хаос, вызванный дефицитом топлива и другими последствиями украинской кампании с использованием дронов.

Видео дня

Автор статьи отметил, что по всей России наблюдается высокая напряженность, и всё чаще раздаются призывы к отставке Путина:

1. Разрушение страны

Приводятся данные, что к концу июня 2026 года российские войска захватили всего 241 квадратную милю территории, но ценой ужасающих потерь. Только за июнь Россия понесла 39 500 потерь, чтобы взять под контроль всего 12 квадратных миль.

Джонсон рассказал, что на этой неделе Путин заявил, что его вооруженные силы захватят оставшуюся территорию в Донецкой области, которая остается под контролем Украины, до конца 2026 года.

"Однако при нынешних темпах наступления вытеснение Украины из всего этого региона займет еще 14 лет, а с учетом нынешних показателей потерь это также будет стоить жизни еще миллионам россиян", – считает он.

Некоторые аналитики отмечают, что в прошлые годы, когда ситуация на поле боя ухудшалась, Россия демонстрировала способность перегруппироваться, восстанавливать свои силы, а затем консолидировать их для нанесения нового наступательного удара.

2. Резервные силы уничтожаются

По мнению аналитика, в настоящее время проблема российского президента Владимира Путина заключается в том, что для восстановления боевой мощи после наступления Украины ему приходится задействовать ресурсы, которые его вооруженные силы до сих пор использовали для постоянного восстановления сил и проведения одного нового наступления за другим.

"Но вскоре этих ресурсов может не остаться. По всей территории России удары украинских беспилотников большой и средней дальности уничтожают системы и объекты, на которые его вооруженные силы могли бы полагаться после каждого поражения на поле боя", – прогнозирует Джонсон.

За последние месяцы эти удары на большие расстояния поразили 25 нефтеперерабатывающих заводов, на долю которых приходится 82% мощностей России по производству бензина.

"Нападение на гигантский Омский нефтеперерабатывающий завод в начале июля привело к остановке крупнейшего поставщика топлива в России, а сейчас Украина наносит удары по транзитным станциям, которые обеспечивают поставки нефти с нефтяных месторождений на те же нефтеперерабатывающие заводы", – добавил эксперт.

Таким образом, пояснил эксперт, Украина атакует отрасль, сначала нанося удары по центрам производства бензина, а затем продвигаясь вниз по всей "цепочке" нефтяной промышленности.

В то же время под ударом оказались паромы, танкеры, электросети и вспомогательные автомобильные маршруты. В настоящее время дефицит топлива наблюдается в 88 из 89 регионов России.

Отмечается, что это вынудило не только российские вооруженные силы, но и сельскохозяйственные предприятия, грузовые сети, заводы и службы экстренной помощи бороться за те же самые, все уменьшающиеся запасы бензина и дизельного топлива.

В статье подчеркивается, что кредиты, направленные на финансирование войны, приносят 30 миллиардов долларов ежегодных процентов, корпоративный долг достиг 98 миллиардов долларов, а Кремль также экспроприировал более 58 миллиардов долларов у частных владельцев.

По мнению Джонсона, мобилизация дополнительных солдат с целью усиления военных успехов лишь пополняет истощённые подразделения неопытным личным составом и даёт минимальные результаты.

Однако, учитывая количество тех, кто уже погиб в этой войне, дополнительный призыв означает отрыв ещё большего числа рабочих от их рабочих мест на заводах, фермах, железных дорогах и в сферах оказания жизненно важных услуг.

Как отмечается в публикации, по мнению многих аналитиков, Путин уже не тратит средства для того, чтобы Россия победила. Он вынужден тратить средства лишь для того, чтобы Россия выжила – и это выживание отнюдь не гарантировано надолго.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что политический аналитик Анна Нотте в колонке NYT отмечает, что, несмотря на санкции и разрыв с Западом, Кремль сохранил общую стабильность в России и избежал полной международной изоляции. Предполагается, что это вдохновляет Владимира Путина на продолжение войны из-за убеждения, что он все еще может победить. По мнению автора, несмотря на успехи Кремля в поиске партнеров, "глобальная мощь России постепенно ослабевает". Особенно заметным это стало после падения режима Башара Асада в Сирии, которого Москва десятилетиями поддерживала.

Также мы писали, что в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) указывается, что российские власти приступили к созданию условий для будущей мобилизации и подготовке к беспорядкам, которые могут возникнуть из-за нее. В частности, Госдума РФ приняла закон, позволяющий россиянам с судимостями за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, заключать контракты с Министерством обороны во время официальной мобилизации. Аналитики напомнили, что в конце 2025 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему развертывать резервистов в районах боевых действий без объявления мобилизации. По их мнению, Кремль воспользуется этим законом для проведения постепенных призывов резервистов.

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