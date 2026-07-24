5 привычек людей, которым нужен бокал вина, чтобы расслабиться: что за ними стоит

Бокал вина, чтобы расслабиться, может быть тревожным сигналом.

Алкоголь стал гипернормализованным – от "пивных братанов" до "винных мамочек", от счастливых часов до баров-туров, и на то есть причины. Алкоголь – огромная индустрия, генерирующая массу капитала за счет увлеченной аудитории.

Но, несмотря на все удовольствие от коктейльного часа после долгого дня, важно помнить, что алкоголь – это обезболивающее средство, которое ложно помогает нам продержаться еще один день и может навредить нашему здоровью, если безобидная привычка к бокалу вина превращается в нечто более тревожное, пишет Your Tango.

При этом люди, которые не могут расслабиться без бокала вина, обычно разделяют эти нездоровые привычки.

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1. Они не очень хорошо справляются с тяжёлыми чувствами

Лайф-коуч Сиддхартх С. Кумаар отмечает, что большинство людей, перешедших грань, за которой им нужно вино, чтобы расслабиться, преуменьшают важность или последствия регулярного употребления – перед самими собой, перед другими или и то, и другое.

Это способ разума защитить себя. Алкоголь притупляет наше восприятие, избавляя от необходимости сталкиваться с дискомфортом, унижением или более глубокими эмоциональными запросами, лежащими в основе потребности выпить.

2. Люди, полагающиеся на вино, по умолчанию выбирают быстрые решения

Воспринимая вино как самый простой и надёжный способ "отключиться", люди, которым нужен бокал совиньон блан, чтобы расслабиться, отвергают альтернативы – такие как физические упражнения, медитация, беседа или другие осознанные привычки, объясняет Кумаар.

Упражнения на осознанность распространены в программах восстановления от алкогольной зависимости, поэтому логично, что практика осознанности – лучший способ расслабиться, чем алкоголь, даже для человека, которому нужен бокал вина, чтобы расслабиться.

3. Они лечат стресс, а не его источник

Для многих людей, утверждающих, что им нужен бокал вина, дело вовсе не в вине, объясняет психотерапевт Глория Брейм, доктор наук. Дело в опоре на внешние решения вместо развития внутренних навыков совладания. Схема предсказуема: у меня были клиенты, которые весь день проглатывают стресс, не имея механизмов заботы о себе, чтобы снизить давление.

Вместо того чтобы разбираться с напряжением по мере его возникновения, они подавляют его до конца рабочего дня, когда оно становится невыносимым.

Вино становится их автоматическим средством самолечения – пластырем, который маскирует проблему, не решая её. Этот приём порождает новые стрессы, если потребление вина начинает выходить из-под контроля. Вино также способно эмоционально притуплять, что оказывается столь же губительным как для борьбы со стрессом, так и для самооценки.

После долгого дня подавленного стресса многих людей захлёстывают болезненные или самокритичные мысли. Они используют вино, чтобы притупить разум и "уплыть" от внутреннего хаоса.

К сожалению, эта стратегия оборачивается против них, нередко приводя к проблемам с зависимостью, в то время как лежащие в основе эмоции остаются непроработанными.

4. Такие люди с трудом регулируют свои эмоции

Поскольку алкоголь может вызывать привыкание, отмечает лайф-консультант Ларри Мишель, важно различать ритуалы и потребности или желания. Например, вечерний бокал вина может выступать надёжным и утешительным ритуалом, сигнализирующим о переходе от стресса к расслаблению.

Лёгкая раздражительность без вечернего напитка указывает на привычную опору на успокаивающее действие алкоголя и на потенциальную зависимость от него для регуляции эмоциональных состояний.

5. Они гонятся за быстрыми вспышками удовольствия

Мы наследуем опыт как минимум трёх поколений наших предков в своей ДНК, и все три моих – ирландские католики, которые слишком много пили, делится своим жизненным опытом писательница Меган Макнифф.

Алкоголь – это то, что знает моё тело. Алкоголь высвобождает в нашем мозге дофамин – нейромедиатор хорошего самочувствия. Каждый раз, когда мы тянемся к выпивке ради дофамина, мы становимся более зависимыми.

Люди повторяют поведение, высвобождающее дофамин. Этот инстинкт выживания делает нас восприимчивыми к бессмысленному маркетингу, который твердит, что с вами что-то не так, если вы не можете себя контролировать.

Если вы втайне беспокоитесь или стыдитесь своего употребления алкоголя, я хочу, чтобы вы услышали: с вами всё в порядке – дело в алкоголе.

"Хотя некоторые люди обнаруживают, что употребление алкоголя помогает им легче засыпать, в конечном счёте алкоголь вредит сну, – предупреждает Sleep Foundation. – Даже в умеренных количествах алкоголь, употреблённый за несколько часов до сна, может стоить вам сна и оставить вас уставшими на следующий день".

По данным примерно 160 000 профилей Sleep Foundation, почти 90% респондентов, регулярно употребляющих алкоголь по вечерам, сообщили как минимум об одной проблеме, связанной со сном.

Ранее УНИАН сообщал, что были названы 8 привычек, которые выдают низкий интеллект человека.

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