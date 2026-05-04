Названа причина, по которой София Ротару пропала со сцены

Певице поступает "много предложений", заявил ее бывший концертный директор.

Концертный директор и российский продюсер Сергей Лавров сделал для росСМИ редкое заявление об украинской певица Софии Ротару, с которой в свое время сотрудничал.

По его словам, недавно исполнительница отказалась выступить в Дубае за 200 тысяч евро из-за развязанной Россией войны в Украине.

"Сейчас давали 200 тысяч евро за пять песен. Это было выступление в Дубаи. Она отказалась. Говорит: "Пока идут боевые действия, не время для концертов", - передал слова Ротару Лавров.

Видео дня

По его словам, Ротару поступает "много предложений":

"Вы себе не представляете сколько. Идут звонки, деньги большие дают. Люди звонят, хотят позвать на мероприятия. Но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет".

Также он заявил, что София Ротару сейчас находится в хорошей форме.

Напомним, недавно сестра Софии Ротару Аурика рассекретила ее местонахождение:

"Я вам скажу, что она в Киеве, она в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я вообще - садом и огородом".

По ее словам, певица вряд ли вернется на сцену во время войны: "А как закончится война – тогда посмотрим. Не знаю".

Вас также могут заинтересовать новости: