'Россия – это дворцовые перевороты': историк назвал единственное условие справедливого мира

Нет оснований надеяться на то, что Путин исчерпает свои экономические ресурсы и это приведет к окончанию войны.

Справедливый мир возможен только при полном поражении России, но перспективы этого полного поражения не видны. Об этом в интервью"Украинской правде" сказал Ярослав Грицак, профессор Украинского католического университета, историк и общественный интеллектуал.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли в российско-украинской войне вообще справедливый мир, если исходить из исторического опыта, он сказал: "Думаю, что нет. Справедливый мир возможен только при полном поражении России".

В то же время профессор добавил: "Как бы мне этого ни хотелось, не вижу перспективы этого полного поражения. Если, допустим, исчезнет Путин или произойдет коллапс российского режима, не думаю, что те, кто придет на смену, откажутся от Крыма. А это уже элемент войны. Я уже не говорю о Донбассе".

Изменения в России

По словам Грицака, эти изменения могут произойти только в двух случаях. Опираясь на пример Германии после Гитлера, – это поражение, а также прямое радикальное давление Запада на то, что Россия должна меняться, идти на безвозвратные политические условия, которые "делают невозможным приход таких, как Сталин, Путин или Ленин".

"Но мы понимаем, что это происходит не сразу, а может произойти через 2-3 поколения. И тогда уже наверняка можно говорить о мире", – отметил эксперт.

Репарации и наказание

Говоря о репарациях и наказании виновных, он отметил, что все это откладывается на более отдаленную перспективу, что не означает, что мы не должны этого добиться.

"Но, к сожалению, чтобы говорить о каком-то стабильном справедливом мире – сейчас не вижу для этого оснований", – сказал профессор.

Возможность коллапса страны-агрессора

Что касается того, может ли произойти внезапный коллапс России, учитывая экономическое бремя войны и работу Сил обороны на территории России, Грицак отметил, что коллапс всегда происходит неожиданно, он может произойти в любой момент.

"Проблема в том, что мы думаем, что способность Путина вести войну зависит от экономики. Не зависит. Она не является для него главным мотивом. Диктатор может довести ситуацию до состояния крайней нищеты, но воевать дальше будет. Поэтому надеяться на то, что Путин исчерпает свой экономический ресурс и это приведет к концу войны, нет оснований", – сказал историк.

Путин не так силен, как кажется

По его словам, должно произойти что-то другое, например, делегитимизация режима. Ведь президент России Владимир Путин "не так силен, как притворяется".

"Идет уже пятый год войны, но на самом деле он ничего не добивается. Российское общество будет не любить Путина не потому, что он ведет войну против Украины, а потому, что он ничего не может добиться в этой войне, – отметил эксперт.

Кроме того, в России происходит закручивание гаек: то, что делается сейчас с интернетом и запретом Telegram, может усилить недовольство. В то же время это не означает, что россияне выйдут на улицу.

Впрочем, может возникнуть недовольство элит вокруг Путина, потому что они очень много теряют. "В России изменения происходят сверху, а не снизу. Россия – это почти всегда дворцовые перевороты", – подчеркнул Грицак и добавил, что Украина и страны Запада могут довести ситуацию до этого.

Страхи Путина

Как сообщалось, ранее CNN со ссылкой на европейскую разведку отметило, что Кремль усиливает охрану вокруг Путина, опасаясь возможного государственного переворота или покушения на него.

Так, на фоне этих страхов Кремль усилил средства наблюдения в домах его близких сотрудников. Также поварам, охранникам и фотографам, работающим с Путиным, запретили пользоваться общественным транспортом. Для встречи с кремлевским диктатором каждый должен дважды пройти проверку. Также с собой запрещено брать телефоны с доступом к интернету.

