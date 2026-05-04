Зеленский встретился с Фицо: о чем они говорили (видео)

Словакия готова помогать Украине на пути к вступлению в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии прочных отношений", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что обсудил со словацким премьером сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

"Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - добавил президент.

Как добавил Зеленский, они затронули и вопрос членства Украины в Европейском Союзе.

"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", - подчеркнул украинский лидер.

Последние заявления Фицо

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет присутствовать на военном параде в Москве 9 мая.

Как утверждает Фицо, в Брюсселе ему постоянно выдвигают претензии по поводу этих встреч и объясняют, почему он не должен встречаться с Путиным. Однако при этом в неофициальной обстановке пытаются узнать подробности этих разговоров.

