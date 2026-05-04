'Пока Путин здесь, это не прекратится': британский аналитик назвал путь к окончанию войны

Украина должна перенести акцент с простого ожидания"конца войны" на системное лишение врага инструментов влияния и укрепление собственной устойчивости. Об этом в интервью "Главкому" сказал старший сотрудник Института безопасности и обороны Эстонского института внешней политики, британский аналитик Джеймс Шерр.
Аналитик еще в начале февраля 2022 года предупреждал, что огромные потери не остановят российского диктатора Владимира Путина от нападения на Украину. В беседе с журналистами он подчеркнул, что эксперты считают, что война еще будет продолжаться.
По словам Шерра, ожидания скорых переговоров на Западе часто основаны на непонимании глубинных причин конфликта.
"На Западе, особенно в Соединенных Штатах, переговорами были одержимы еще до начала войны, особенно люди, которые мало знают об Украине или России, которые не понимают, почему эта война началась и почему она продолжается с такой яростью", – отметил Шерр.
Он скептически относится к тому, что Путин якобы может остановиться.
"Когда Путин остановится? Я не знаю. Давайте предположим, что пока он здесь, война никогда не прекратится, какой бы ущерб она ни нанесла самой России", – сказал Шерр.
При этом он подчеркнул, что Украина должна сменить фокус с простого ожидания "конца войны".
"Проблема Украины не в том, чтобы "закончить войну", а в том, чтобы лишить Россию возможности достигать своих военных и политических целей, независимо от того, будет ли Москва продолжать войну или нет. И в процессе этого Украина должна укрепить свою способность не только поддерживать себя, но и поддерживать импульс инноваций в своей экономике, углублять сплоченность своего общества и становиться влиятельным фактором безопасности и стабильности в Европе", – сказал аналитик.
Путин заговорил о финале войны
Как сообщал УНИАН, глава РФ Владимир Путин в апреле заявил, что в Москве якобы уже четко понимают финал войны, однако публично объявлять эти планы он не собирается. При этом он добавил, что РФ просто будет продолжать реализацию поставленных ранее целей.
В то же время Путин признал, что ситуация на фронте остается тяжелой. Он назвал боевые действия "чрезвычайно сложной и опасной вещью". Российский диктатор отметил, что необходимо просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые они перед собой поставили. При этом он выразил уверенность, что "они будут достигнуты".