Россияне продемонстрировали Су-35С в 'режиме зверя': какие именно ракеты несет истребитель (фото)

В Сеть выложили фото и видео "вооруженного до зубов" многофункционального российского истребителя Су-35С. На них обратили внимание военные обозреватели, в частности Массимо Франтарелли (Massimo Frantarelli).

По его данным, видео было опубликовано российским Министерством обороны. Точная дата съемки не указана, но, скорее всего, оно было снято весной этого года.

Судя по обнародованным кадрам, истребитель Су-35С несет:

2 ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности Р-73/Р-74;

2 ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности Р-77М;

1 ракету класса "воздух-воздух" средней дальности Р-77-1;

1 ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М;

1 противорадиолокационную ракету Х-31ПМ

На Западе такой набор вооружения называют "Beast mode", или "Режим зверя". Это не технический термин, а чисто метафорическое описание боевого самолета, несущего набор вооружения, превосходящий стандартный комплект.

Это не первый случай, когда россияне демонстрируют Су-35 с большим количеством разнообразных ракет. Похожее фото они опубликовали в марте: показанный тогда Су-35 также нес ракеты Р-73, Р-77, Р-77М, Р-37М и Х-31ПМ.

Можно осторожно предположить, что россияне наращивают производство авиационных ракет различных типов. Так, по словам российских пропагандистов, новая Р-77М уже вешается на истребители штатно.

Россияне также наращивают производство управляемых авиабомб. По крайней мере, такой вывод можно сделать из недавней публикации, на которой виден бомбардировщик Су-34 с одновременно подвешенными четырьмя управляемыми бомбами УМПК и двумя управляемыми бомбами УМПБ.

По мнению самих россиян, увеличение количества управляемых авиабомб с четырёх до шести на одном самолете действительно может свидетельствовать о расширении масштабов их производства в оборонной промышленности.

Нельзя исключать, что таким образом россияне пытаются компенсировать относительно невысокую точность этих боеприпасов (она является давней проблемой УМПК).

Также сообщалось, что россияне разрабатывают гибрид дрона и "классического" авиационного боеприпаса для истребителя Су-57, который сможет использоваться вместо обычных ракет.

