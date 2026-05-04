Миллионы рабочих из Непала и Бангладеш: эксперт оценил, накроет ли Украину волна мигрантов

Привлечение каждого трудового мигранта-иностранца обходится работодателям гораздо дороже, чем использование труда украинцев.

В информационном пространстве распространяются новости о трудовых мигрантах из экзотических стран, которые якобы массово приезжают работать в Украину. Однако реальные цифры показывают противоположную тенденцию. Количество разрешений на трудоустройство иностранцев резко сократилось, но из-за острого дефицита на рынке труда бизнес все равно вынужден искать кадры. Об этом в комментарии УНИАН рассказал глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник.

"До войны, в 2021 году, в целом для иностранцев было выдано или продлено действие 22 тысяч разрешений на трудоустройство в Украине. В 2025 году было выдано или продлено 9,5 тысяч разрешений на трудоустройство в Украине. То есть, если судить по данным Государственного центра занятости, количество выданных разрешений или продленных сроков сократилось в 2,2 раза", – сказал Воскобойник.

Эксперт подчеркнул, что иностранцы в Украине были и раньше, и в значительно больших масштабах, чем сейчас. Однако тогда эта тема не вызывала общественного резонанса. По его словам, нынешний информационный всплеск связан не с реальным количеством мигрантов, а с тем, как люди воспринимают ситуацию на фоне войны и экономических потерь.

Он отметил, что по состоянию на конец 2021 года в Украине на учете состояло около 300 тыс. иностранцев.

"Те 300 тысяч иностранцев, которые у нас жили, имели разные основания: у кого-то уже были разрешения на постоянное пребывание, у кого-то – на временное. То есть иностранцы в Украине – это не новость. Новизной является скорее информационная волна, которая сейчас поднялась в связи с тем, что наш бизнес начал привлекать иностранцев в Украину. До войны привлекали в 2,2 раза больше, чем сейчас. И тогда это никого не волновало", – отметил эксперт.

Воскобойник пояснил, что повышенное внимание общества к этой теме связано с последствиями войны: уничтожено до 30% экономики, от 5 до 7 млн украинцев находятся за границей, еще около 5-6 млн стали внутренне перемещенными лицами. К тому же только за прошлый год, по его словам, Украину дополнительно покинули около 500 тыс. граждан.

На этом фоне 75% украинского бизнеса заявляет о том, что им не хватает рабочих рук. По словам эксперта, людей, в частности, не хватает в сфере строительства, сельского хозяйства, логистики, а также не хватает врачей, медицинских сестер и обычных учителей.

"Люди начали делать для себя неверные выводы о том, что миллионами работников, которых нам не хватает, станут мигранты из-за рубежа, и что к нам приедут сотни тысяч или миллионы граждан из условного Непала или Бангладеш. Люди начинают опасаться навязанных образов того, насколько мигранты испортили жизнь немцам, французам и т. д. Я считаю, что это преувеличено и нарисовано слишком мрачными красками", – отметил Воскобойник.

Кроме того, он пояснил, что даже выданные разрешения не означают реального приезда людей. Часть кандидатов передумает, кому-то откажут в визе, а кого-то могут не пропустить на границе. Он подчеркнул, что из 9,5 тысяч выданных разрешений реально могут приехать около 6 тысяч человек.

"Но что такое 6 тысяч человек, 10 тысяч человек или даже 60 тысяч человек для страны с населением в 30 миллионов? Это десятые или сотые доли процента от тех людей, которые у нас есть. Все это слишком преувеличено, кто-то просто на этом "хайпует", а кто-то пытается получить для себя какие-то политические дивиденды", – сказал эксперт.

В то же время он пояснил, что привлечь трудового мигранта из другой страны в Украину стоит гораздо дороже, чем использование труда украинцев.

"Это поиск через посредников, документы, перелет через третьи страны, жилье, переводчик и адаптация. Расходы значительно выше", – отметил Воскобойник.

Готова ли Украина к мигрантам

"Ни бизнес, ни власть, ни общество не готовы к привлечению иностранцев. Это связано в первую очередь с тем, что люди не понимают, как мы можем кого-то приглашать из других стран, если мы не обеспечили нормальную жизнь для миллионов внутренне перемещенных лиц. Мы не предоставили им всем жилье, работу, нормальные условия жизни", – сказал Воскобойник.

Тема мигрантов, по его словам, становится триггером для общества, особенно во время войны.

"Люди не понимают, как наши ребята гибнут на фронте для того, чтобы сюда кого-то завозить. Люди также не понимают, что бизнес приглашает людей не потому, что они так хотят или хотят найти дешевую рабочую силу. Это не будет дешевой рабочей силой. Бизнес приглашает иностранцев, потому что нет людей, и у нас нет другого выбора, как искать возможности каким-то образом восполнить этот дефицит рабочих рук", – добавил Воскобойник.

По его словам, речь идет о вынужденном поиске решений с помощью робототехники, искусственного интеллекта или привлечения работников, которые будут выполнять физическую работу. В качестве примера он привел работу сантехника, подчеркнув, что в случае его отсутствия критические бытовые функции просто не могут быть выполнены, поэтому бизнес и общины все равно будут вынуждены искать такого специалиста, в том числе и за рубежом.

"Украинцам нужно понять, что вишневый сад возле дома – это очень красивый образ нашей страны. Но если не будет кому ухаживать за домом и заботиться о саду, то и сад завянет, и дом развалится. Вот именно в такой ситуации мы постепенно и оказываемся", – добавил эксперт.

14 апреля президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник сообщил, что украинские фермеры будут восполнять дефицит рабочей силы с помощью работников из-за рубежа.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что искусственный интеллект позволит решить проблему дефицита рабочей силы в Украине лучше, чем мигранты.

Директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи Элла Либанова сообщила, что демографические потери Украины в результате войны составляют 10 миллионов человек. По ее подсчетам, за рубежом проживает около 5 млн украинских беженцев.

