5 мая Европу накроют дожди: синоптик рассказала, что будет с погодой в Украине

Погоду в нашей стране определит антициклон.

Во вторник, 5 мая, значительная часть континентальной Европы погрузится в дожди, а в Украине будет царить сухая, теплая и солнечная погода. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта, в нашей стране сохранится антициклональный характер погоды, поэтому осадков не будет. Зато в Украине ожидается солнце, а дневная температура воздуха повысится до +23...+27 градусов. Только на побережьях морей будет прохладнее, +17...+21 градус.

В Киеве вторник также ожидается солнечным и теплым, говорит Наталья Диденко. Днем температура в столице составит около +25 градусов.

Видео дня

"Такая теплая ясная погода еще продлится", - прогнозирует она.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе украинцев ждет приятное потепление, которое будет больше напоминать лето. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в ближайшие дни сохранится теплая погода. Местами возможны кратковременные дожди, но ветер будет слабым и существенно не повлияет на комфорт.

После длительного периода необычно холодной погоды в стране начнется ощутимое повышение температуры, которое сначала охватит западные регионы, а впоследствии распространится и на другие области.

Ночные заморозки больше не прогнозируются, а дневные показатели уже будут соответствовать летним значениям. В то же время в некоторые дни возможны локальные дожди, местами с грозами и градом.

Вас также могут заинтересовать новости: