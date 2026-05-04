Кого забирают из плена россияне, а кого нет: в Коордштабе раскрыли детали

Согласно Женевской конвенции,Украина обязана удерживать военнопленных до тех пор, пока их не освободят.

Иногда российских представителей приходится уговаривать забирать из плена как своих граждан, так и иностранцев, которые воевали против Украины в составе ВС РФ.

Об этом в интервью Укринформу сказал Богдан Охрименко, руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. "У нас в плену их уже достаточно много. В переговорном процессе россияне ими не интересуются. Не было ни одного запроса от российской стороны, кроме как в отношении северокорейцев. Несколько раз они спрашивали, готовы ли мы отдать именно их", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о двух пленных северокорейцах, которые не хотят возвращаться на Родину, а просят передать их Южной Корее, Охрименко отметил, что это деликатный вопрос, поскольку, согласно международному гуманитарному праву, ответственность за них несет страна, вовлекшая их в вооруженный конфликт.

По его словам, в соответствии с Третьей Женевской конвенцией существует принцип невысылки, поэтому, если военнопленный не хочет возвращаться, а другого механизма нет, то Украина будет его удерживать столько, сколько потребуется для решения этого вопроса.

Отвечая на вопрос о судьбе двух китайцев, которые год назад воевали против Украины и попали в плен, Охрименко сказал, что РФ об их судьбе у Украины не спрашивала.

"Они воевали на стороне России, а Китай не является стороной конфликта. Согласно положениям Женевской конвенции, ответственность за своих военных несет страна, на стороне которой они воевали. Если в Китае предусмотрена уголовная ответственность за наемничество, то их граждане, участвовавшие в вооруженном конфликте на стороне третьего государства, после возвращения могут быть осуждены", – рассказал он.

При этом Охрименко отметил, что, зная о подлости России в любых вопросах, не удивится, если выяснится, что это китайцы с российскими паспортами, которых много в определенных регионах России.

Возвращение украинских военнопленных

Охрименко отметил, что за время работы (с 2022 года) Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными вернул уже 9048 наших людей.

По его словам, перемещение пленных занимает два дня, но переговоры по таким категориям, как захваченные в плен на Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС, в Мариуполе, Бахмуте, Покровске и Курской области России, длятся годами, и в отдельном обмене могут быть наши люди, которых на данный момент Россия согласилась отдать.

Также годами тянутся переговоры относительно военнопленных, которых осудили в России. Он добавил, что в Украине подготовили законодательную базу для включения в обмены осужденных российских военных, а в России это длительный процесс, который предусматривает процедуру помилования наших военных диктатором Путиным.

Охрименко рассказал, что в этом году уже вернули более 20 незаконно осужденных. Также был крупный обмен 18 октября 2024 года, когда вернули более 40 "осужденных", из них половина были пожизненники, а другая половина были осуждены на длительные сроки.

"В прошлом году также происходили обмены, в которых участвовали "осужденные", и мы продолжаем работать над возвращением наших граждан, которых Россия провела через сфабрикованные суды", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись 193 украинских защитника.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что среди них военные ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции, Государственной специальной службы транспорта. Среди них есть и те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые.

Самому молодому защитнику исполнилось 24 года. В плен он попал на Донецком направлении в 2023 году. Возраст самого старшего освобожденного защитника – 60 лет.

