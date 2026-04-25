В Windows 11 появилась функция бесконечной приостановки обновлений

Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

Microsoft готовит важные изменения для Windows 11, которые давно просили пользователи. Речь идет о новых возможностях системы обновлений: вскоре они станут доступны не только участникам программы тестирования, но и всем пользователям, пишет Neowin.

Теперь пользователи смогут приостанавливать обновления Windows на срок до 35 дней подряд и повторять эту отсрочку сколько угодно раз. Таким образом, пользоваться Windows 11 можно будет, вообще не обновляя систему.

Также Microsoft сделает так, чтобы можно было перезапускать и отключать ПК без обновления Windows. По умолчанию всегда будут кнопки "Перезапустить" и "Выключить" без установки патча. Сейчас, если обновление загружено, его так или иначе приходится устанавливать.

Еще одно изменение касается общего подхода к обновлениям. Обновления теперь объединяются в группы, чтобы пользователям было достаточно устанавливать одно обновление не чаще, чем раз в месяц.

Эти нововведения уже доступны в бета-версиях Windows 11. Для всех пользователей контроль обновлений станет доступен позднее.

В марте Microsoft объявила, что сделает все системные приложения Windows 11 нативными. Ведущий архитектор компании нанимает людей, чтобы вернуть отзывчивость "Проводнику", "Пуску" и другим стандартным приложениям.

Ранее аналитики обратили внимание, что пользователи возвращаются с Windows 11 на 10. В марте года доля "десятуи" увеличилась на 5%, достигнув показателя 31%, при том что поддержка ОС прекратилась еще в октябре 2025 года.

