В этом сезоне в Одессе будет больше пляжей для отдыха: в ОВА рассказали, как их готовят

В Одесской области, в частности в Одессе, летом 2026 года ожидается увеличение количества черноморских пляжей, которые будут официально открыты для отдыха, сказал в эфире телемарафона начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
"Тенденция к увеличению количества открываемых пляжей действительно есть. Если в 2023 году на свой страх и риск мы открыли 6 или 8 пляжей, то уже в 2025 году было открыто 32 пляжа. Это те пляжи, которые обследуются, где есть полноценные укрытия, где можно более безопасно отдыхать", – сказал Кипер.
По его словам, летом текущего года ожидается увеличение количества указанных пляжей на побережье Черного моря: "Менее 36 не будет…".
Он рассказал, что пляжи, которые подадут заявки на открытие сезона, обследуют соответствующие комиссии. По его словам, участки, на которые предприниматели подают заявки, должны соответствовать требованиям безопасности и базового комфорта.
В то же время он признал, что в апреле россияне ежедневно запускали по Одесской области около 50 ударных дронов, из-за которых в регионе зафиксировано "100 повреждений" в портовой, промышленной и социальной инфраструктуре. Это касается портов Большой Одессы и Дуная, медицинских и образовательных учреждений, жилых домов и т. д.
Как писал УНИАН, в 2025 году, накануне оздоровительного сезона, глава Одесской ОГА также говорил об увеличении количества открытых пляжей. В результате открыли 32 безопасные зоны для купания.
В июле в Одесской области, на побережье Черного моря, двое людей погибли в результате взрыва, вероятно, мины. Трагедия произошла на пляже, в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района.