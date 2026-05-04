Какие смартфоны Samsung получат One UI 8.5: новая прошивка выйдет уже скоро

Samsung подготовила крупное обновление оболочки One UI 8.5, которое принесет новые возможности не только флагманам, но и более старым телефонам. Об этом сообщает Tech Advisor.

По данным источников, обновление добавит в устройства Galaxy ряд функций на базе искусственного интеллекта, изначально предназначенных для линейки Samsung Galaxy S26. Речь идет о четырех нововведениях:

Call Screening – инструмент автоматической проверки и блокировки спам-звонков на базе ИИ.

Advanced Audio Eraser – удаление фонового шума и улучшения голоса в видео.

Photo Assist – помощь в редактировании фотографий.

Creative Studio – инструменты для создания и редактирования визуального контента.

Также новое обновление принесет расширенную настройку панели быстрых параметров, обновленные иконки с легким 3D-эффектом, более "умный" экран блокировки и новые функции безопасности, включая автоматическую блокировку при подозрительной активности.

Samsung уже начала распространение One UI 8.5 в Южной Корее, а глобальный запуск стартует в ближайшие недели. Вот какие смартфоны и планшеты могут рассчитывать на обновление:

Galaxy S:

Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;

Galaxy S21 FE.

Galaxy Z:

Galaxy Z Trifold;

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;

Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4.

Galaxy A:

Galaxy A73;

Galaxy A56, A55, A54, A53;

Galaxy A36, A35, A34, A33;

Galaxy A26, A25, A24;

Galaxy A17, A17 5G;

Galaxy A16, A16 5G;

Galaxy A15, A15 5G;

Galaxy A07, A07 5G;

Galaxy A06, A06 5G.

Galaxy M:

Galaxy M56, M55, M55s;

Galaxy M54, M53;

Galaxy M36, M35, M34, M33;

Galaxy M17, M16, M15;

Galaxy M07, M06.

Galaxy F:

Galaxy F56, F55, F54;

Galaxy F36, F34;

Galaxy F17, F16, F15;

Galaxy F06.

Galaxy XCover:

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro;

Galaxy XCover 6 Pro.

Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra;

Galaxy Tab A11;

Galaxy Tab A9, A9+;

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

