Капитан 1 ранга запаса объяснил, о чем предупреждал украинский дрон над Москвой

Вокруг Москвы установлены мощные системы противовоздушной обороны, но это не гарантирует 100-процентную защиту.

Дрон, обломки которого упали в Москве, предупреждает кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что беспилотник может прилететь на Красную площадь во время парада 9 мая.

Такое мнение на Radio NV высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко, комментируя дронный удар по российской столице.

"Прежде всего, это психологическое давление на руководство Российской Федерации… Эти советско-российские традиции являются основой идеологии современной РФ. Скоро будет 100 лет с начала Второй мировой войны, ветеранов уже нет, а они все еще отмечают… Все равно они это подают как победу российского, советского народа", – сказал Рыженко.

Видео дня

"Это такая часть государственной политики – победобесие, мы непобедимы… И вот такой удар, даже относительно небольшой, но воспринимается он визуально очень эмоционально. И это уже всем известно, все средства массовой информации об этом ударе говорят, есть репортажи в СМИ. Это такой серьезный сигнал Москве о том, что может прилететь и на Красную площадь, когда там будет проходить парад… Сигнал о том, что наши возможности увеличиваются, и они асимметричны", – подчеркнул Рыженко.

По его словам, любая система противовоздушной обороны (ПВО) не дает 100-процентную гарантию защиты любой территории или объекта. В то же время плотность средств ПВО, расположенных вокруг Москвы, очень высока. По количеству и мощности соответствующие средства можно сравнить лишь с теми, что "выставлены" в районе Крымского моста.

"Думаю, что россияне оценивают угрозу накануне 9 мая и стянули дополнительные системы (в Москву – УНИАН) из других регионов", – отметил эксперт.

Он добавил, что таким образом Кремль, очевидно, оголил свои другие объекты, которые могут представлять интерес для ВСУ.

Атака на Москву

Как писал УНИАН, ночью 4 мая, за пять дней до военного парада, в центре Москвы был сбит беспилотник. Мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил "атаку". Дрон попал в здание в районе улицы Мосфильмовской. Пострадавших не было. Впоследствии он заявил, что на Москву летели два беспилотника, которые якобы сбила ПВО.

Некоторые Telegram-каналы сообщали, что дрон, упавший в Москве, – полноценный ударный БПЛА типа FP-1 и это "первое зафиксированное присутствие" украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень долгое время.

Вас также могут заинтересовать новости: