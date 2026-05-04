Китай открыто пренебрег санкциями США в нефтяном секторе, – Bloomberg

По данным СМИ, финансовые учреждения в срочном порядке переводят расчеты за российскую и иранскую нефть в юани, пытаясь остаться "незаметными".

Китай пошел на беспрецедентный шаг, приказав своим компаниям полностью игнорировать санкции США. Страна решила защитить собственный бизнес, несмотря на риск исключения крупных банков из глобальной финансовой системы, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в материале, Пекин приказал не соблюдать ограничения в отношении частных нефтеперерабатывающих заводов, торгующих иранской нефтью. В частности, речь идет о промышленном гиганте Hengli Petrochemical.

По мнению аналитиков Eurasia Group, этот шаг проверит на прочность систему санкций Вашингтона именно тогда, когда США колеблются в отношении ограничений против России и Ирана.

Видео дня

По имеющимся данным, китайские власти решили использовать "блокирующую меру", введенную еще в 2021 году.

Профессор Цзи Вэньхуа, который консультирует Министерство торговли, пояснил:

"Судя по конкретным положениям, указ о запрете в первую очередь направлен на конкретные санкции США, наложенные на отдельные китайские компании".

По его словам, цель – отменить действие американских законов на территории КНР.

Помимо нефти, Китай начал блокировать крупные сделки в сфере IT. Так, на прошлой неделе правительство Си Цзиньпина заблокировало покупку AI-стартапа Manus компанией Meta за $2 миллиарда.

Ситуация обостряется из-за того, что частные переработчики Китая активно используют скидки на нефть из РФ и Ирана. Как отмечают эксперты, банки ищут обходные пути через транзакции в юанях, чтобы не попасть в поле зрения американских властей.

Нефтяные санкции

Ранее УНИАН писал, что США вновь возобновили санкции против российской нефти после завершения временного ослабления, которое вводили из-за рисков для мирового рынка нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

Как пишут иностранные СМИ, это не означает серьезного удара по России, поскольку она уже научилась обходить ограничения через посредников. Бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы критикует администрацию Трампа за то, что она дала России "передышку" и не усилила механизмы контроля над нефтяными доходами.

Так, Россия продолжает расширять свой "теневой флот" – сеть старых или непрозрачно зарегистрированных танкеров, которые помогают обходить западные санкции на экспорт нефти.

Украинская разведка обнаружила новые "серые" суда и обновила список танкеров, которые могут быть задействованы для транспортировки российской нефти в обход ограничений.

Вас также могут заинтересовать новости: