Кремль предоставляет разведданные, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американцам.

Президент США Дональд Трамп признает угрозу со стороны Ирана, однако при этом упорно игнорирует накопившиеся доказательства того, как Кремль поддерживает Иран в войне со США – не только оружием, но и информацией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, по данным немецкого издания Stern, российская разведка составила список иранских военных объектов, урановых хранилищ и других мест, находящихся под наблюдением американских разведывательных спутников. Москва поделилась информацией с Тегераном, что, возможно, помогло ему эвакуировать "потенциально уязвимые объекты".

Кроме того, Россия усовершенствовала первоначальную конструкцию иранских беспилотников "Шахед", сделав их более смертоносными и сложными для перехвата. Так, "Шахед", которым была атакована британская авиабаза на Кипре в начале войны, был оснащен российским военным оборудованием для обхода помех, писала газета Times of London.

Кроме того, Financial Times и Associated Press сообщали со ссылкой на западных чиновников, что Россия поставляет Ирану новые беспилотники. Также сообщалось, что Россия предоставила Ирану "тактические консультации" на основе опыта, полученного в Украине, включая "руководство по количеству беспилотников, которые следует задействовать для нанесения удара, и на каких высотах".

После того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года, Россия заключила сделку на 589 миллионов долларов на поставку Тегерану современных переносных зенитных ракетных комплексов, завил Бехнам Бен Талеблу из Фонда защиты демократий. 500 переносных комплексов, которые Россия поставит к 2029 году, аналогичны тем, которые Иран использовал для сбития американского истребителя F-15 и его экипажа.

Кроме того, за последние три года Россия помогла Ирану вывести на низкую околоземную орбиту восемь спутников двойного назначения – гражданского и военного. В 2023 году представитель разведки США заявлял, что что Россия направила технических специалистов для оказания помощи Тегерану в некоторых аспектах его ракетных программ и в разработке космических аппаратов, использующих технологии, аналогичные межконтинентальным баллистическим ракетам.

"Возможно, Трамп хочет "стратегической стабильности" в отношениях с Россией, но Путин хочет навредить США и их союзникам", - подчеркивается в статье.

Как Россия помогает Ирану

Ранее в украинской раххзведке заявили о масштабной скрытой поддержке Ирана со стороны России. Речь идет о передаче спутниковых снимков военных объектов и совместных кибероперациях, которые могли использоваться для подготовки ударов по целям в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что США игнорируют убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, ведь "доверяют" российскому диктатору Владимиру Путину.

