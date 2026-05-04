Скандал с 2 тысячами непригодных: в одну из воинских частей мобилизовали наркозависимых, – СМИ

В подразделениях обнаружили людей с зависимостями и серьезными медицинскими проблемами – ведется проверка.

В одной из воинских частей Украины оказались около двух тысяч мобилизованных мужчин, которые, по предварительным данным, не должны были проходить службу по состоянию здоровья. Об этом сообщили в Офисе военного омбудсмена в ответ на запрос hromadske.

Речь идет, в частности, о людях с наркотической зависимостью, а также тех, кто находится на заместительной поддерживающей терапии.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявляла, что этих мужчин мобилизовали с заключениями военно-врачебных комиссий о "годности" или "ограниченной годности".

"Они попали в армию с заключениями военно-медицинской комиссии о годности или "ограниченной годности". В то же время, согласно приказу Минобороны № 402, они должны быть признаны негодными к военной службе", – говорится в ответе.

В Офисе омбудсмена отмечают, что это не единичный случай, а системная проблема:

"Ситуация уже является кризисной, поскольку значительное количество людей, которые по медицинским показаниям не должны проходить военную службу, уже находятся в подразделениях".

В настоящее время проводится межведомственная проверка с участием структур Министерства обороны и командования Сухопутных войск. Кто именно несет ответственность за ситуацию – пока не сообщается.

Название воинской части не разглашается. В то же время в ведомстве обещают комплексно изучить проблему и подготовить предложения по изменениям в законодательстве.

Как сообщал УНИАН, по данным военного омбудсмена Ольги Решетиловой, в Украине на сегодняшний день мобилизационный ресурс составляет более полутора миллионов человек.

На уточняющий вопрос, речь ли в такой ситуации идет о демобилизации, Решетилова ответила, что именно так, поскольку армию можно было бы пополнить теми, кто еще не служил.

В то же время министр обороны Михаил Федоров отмечал, что продолжается подготовка к трансформации и улучшению условий мобилизации и службы в Силах обороны, и часть проектов уже готова к запуску. По его словам, первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

