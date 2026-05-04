Инсайдер утверждает, что в разработке находятся ремейки всех частей Dark Souls

Новость вызвала смешанную реакцию среди фанатов.

Вслед за Demon's Souls геймеры увидят ремейки всех частей культовой серии Dark Souls от FromSoftware. Таким слухом поделился инсайдер и YouTube-блогер Shirrako (2,5 миллиона подписчиков) со ссылкой на "надежного источника". Ранее он уже "сливал" в сеть боссов франшизы задолго до официального релиза.

Кто работает над обновленными версиями Dark Souls, Dark Souls 2 и Dark Souls 3, не уточняется. В позапрошлом году другой инсайдер упоминал, что From Software якобы работает над ремастером Dark Souls 3 – о первых двух частях в то время информации не было.

Стоит отметить, что ранее From Software уже выпускала переиздания первых двух частей франшизы. Эти версии вышли на ПК, а также на консолях PS4 и Xbox One, и включали все вышедшие для ролевых экшенов дополнения.

Видео дня

Новость вызвала смешанную реакцию среди фанатов Dark Souls. Часть игроков считает, что серия до сих пор отлично выглядит и не нуждается в полном ремейке. Другие уверены, что первые две части могли бы получить серьезные улучшения – особенно в плане графики и геймплейных механик.

На фоне слухов также вновь всплыли вопросы о судьбе Bloodborne – фанаты давно ждут ремейк или порт игры на ПК и PS5, но пока никаких анонсов нет.

Сейчас FromSoftware активно работает над эксклюзивом для Nintendo Switch 2 – The Duskbloods. Это PvPvE-тайтл, сфокусированный на онлайн-мультиплеере, где игроки сражаются с врагами, а также друг с другом.

Напомним, в начале 2026 года Ubisoft отменила разработку шести игр, включая ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Также семь игр, которые находятся в разработке, были отложены.

Малоизвестный инди-проект возглавил топ самых высокооцененных игр 2026 года, обойдя Resident Evil Requiem и Pokopia. Критики хвалят OPUS: Prism Peak за глубокий эмоциональный сюжет, великолепный визуальный стиль и атмосферный саундтрек.

Вас также могут заинтересовать новости: