Назначение Кривоноса директором НАБУ стало возможным благодаря нарушению закона Кучерявенко, - экс-прокурор САП

Согласно данным САП, директор НАБУ Семен Кривонос был назначен с нарушением закона. В "независимом" конкурсе победили заранее определенные кандидаты. Об этом заявил бывший прокурор САП Станислав Броневицкий.

"Конкурс на должность директора НАБУ был явно согласован заранее и был заказным. Следовательно, Кривонос незаконно занимает свою должность", – написал он.

Свою позицию экс-прокурор аргументировал информацией Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которую она предоставила в отношении кандидата на должность члена Высшего совета правосудия Владимира Кучерявенко, который тогда был председателем конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ.

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"САП предоставила в Этический совет справку, из которой следует, что один из вице-премьер-министров Украины дал указание Кучерявенко относительно приоритетности двух кандидатур на должность директора НАБУ. Конечно, одной из этих кандидатур был Семен Кривонос. Кучерявенко, отвечая на этот вопрос, откровенно лжет о том, что слышит эту информацию впервые", – отметил Броневицкий.

Он привел и другие факты из собеседования Кучерявенко. На вопрос о том, зачем его маме в 77 лет нужен новый автомобиль Audi Q5 из автосалона стоимостью 61 тыс. евро, Кучерявенко, по словам Броневицкого, рассказал слезную историю о том, что маме нужно было ездить на дачу. Другим фактом, который обсуждался на собеседовании, был побег экс-главы конкурсной комиссии на должность директора НАБУ с места ДТП.

Экс-прокурор САП подчеркнул, что у "скромного ученого" Кучерявенко – 5 квартир, 2 парковочных места, кладовая, нежилые помещения площадью 104 и 166 квадратных метров и пристройки площадью 55 и 44 квадратных метра, а также два автомобиля.

Профильный правовой ресурс "Под мантией" обратил внимание на то, что конкурс с участием своего отчима Кучерявенко никоим образом не комментирует соучредитель Фонда DeJure Михаил Жернаков и другие антикоррупционные активисты.

По мнению Броневицкого, это исчерпывающе характеризует "независимые конкурсы".

"Это все, что нужно знать о конкурсах. Это все, что нужно знать о добросовестности таких, как Кучерявенко. И главное. НИКОГДА без внешнего вмешательства Кривонос не стал бы директором Бюро", – подытожил экс-прокурор САП.

Как известно, на финальном этапе конкурса на должность директора НАБУ комиссия отобрала трех кандидатов и рекомендовала Кабмину назначить одного из них. Финалистами стали Семен Кривонос (действующий директор НАБУ), Сергей Гупяк (в настоящее время заместитель председателя НАЗК) и Роман Осипчук (в настоящее время заместитель директора НАБУ). Впоследствии директором Бюро был назначен Семен Кривонос.