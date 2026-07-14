Meta разрешила создавать ИИ-изображения с вашим лицом: вот как это предотвратить

Новая функция Meta позволяет использовать фотографии пользователей для создания изображений с помощью искусственного интеллекта.

Владельцам публичных аккаунтов Instagram рекомендуют как можно скорее проверить настройки конфиденциальности. Новая функция от Meta позволяет использовать ваши фотографии для создания изображений с помощью ИИ, причем по умолчанию она может быть активирована автоматически.

Как пишет портал Malwarebytes, речь идет о новом инструменте Muse Image, который Meta постепенно запускает для пользователей старше 18 лет. Если профиль Instagram публичный, любой человек может указать имя аккаунта в запросе к ИИ и сгенерировать картинку с использованием фото владельца профиля.

При этом пользователь не получает уведомлений о подобных действиях.

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Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобная возможность может использоваться не только для безобидных экспериментов, но и для создания дипфейков, мошеннических схем и других материалов без согласия человека. Именно поэтому эксперты рекомендуют отключить соответствующую функцию сразу после ее появления в настройках приложения.

Какую настройку Instagram нужно отключить

Чтобы отключить доступ к своему лицу, необходимо открыть инстаграм, перейти в свой профиль и нажать на иконку с тремя линиями в правом верхнем углу.

Далее найдите раздел "Взаимодействие с вами" и пункт "Репосты и повторное использование" (Sharing and reuse).

Отключите параметры, разрешающие повторное использование публикаций и Reels для ИИ-функций Meta. Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от версии приложения и региона

При этом эксперты предупреждают, что отключение функции предотвращает только создание новых картинок. Если ИИ уже успел сгенерировать контент с использованием ваших фотографий, существующие изображения автоматически удалены не будут.

Тем, кто хочет максимально защитить свои данные, специалисты советуют перевести аккаунт Instagram в приватный режим. В этом случае посторонние пользователи не смогут использовать наши фотографии в качестве источника для генерации ИИ-контента.

Кроме того, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов Meta, чтобы дополнительно обезопасить их от злоумышленников.

Ранее эксперты предупреждали, что в Instagram резко участились "угоны" аккаунтов – из-за уязвимости ИИ-помощника чат-бота Meta, которого обманывают хакеры.

В конце мая в Instagram и Facebook появились платные подписки. Теперь можно анонимно смотреть "Истории" и видеть дополнительную статистику просмотров.

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