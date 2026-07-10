9 новых функций, которые получит ваш iPhone после обновления до iOS 27

Бета-версия iOS 27 уже доступна для разработчиков, а полноценный стабильный релиз традиционно ожидается осенью.

На конференции WWDC 2026 Apple представила iOS 27 – следующее крупное обновление для iPhone. Финальный релиз ожидается осенью, вероятно, в сентябре, одновременно с новым поколением смартфонов.

Обновление смогут установить все устройства, совместимые с iOS 26, однако часть новых возможностей на базе искусственного интеллекта будет доступна только владельцам самых новых моделей. Портал Popular Science рассказал о девяти главных нововведениях iOS 27.

1. Siri AI

Главной особенностью iOS 27 станет полностью обновленная Siri. Устаревший голосовой помощник превратится в отдельное приложение с синхронизацией истории бесед через iCloud. Пользователь сможет начать чат на Mac и продолжить его с того же места на iPhone или iPad

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Благодаря интеграции искусственного интеллекта Google, Siri сможет давать более развернутые ответы, лучше понимать сложные запросы, анализировать картинки и голосовые сообщения, а также эффективнее искать информацию в интернете. При этом самые продвинутые функции, включая персонализацию голоса, будут доступны только на моделях серии iPhone 17.

2. Слайдер прозрачности Liquid Glass

Интерфейс Liquid Glass дебютировал в iOS 26 и стал основой масштабного редизайна, но многие критиковала ее из-за проблем с читаемостью. Теперь у пользователей появится возможность самостоятельно регулировать степень прозрачности отдельных элементов системы.

3. Родительский контроль станет умнее

Apple расширит набор инструментов для защиты детей. При первой настройке iPhone для ребенка появится специальный помощник, который поможет быстро задать необходимые ограничения.

Также появятся новые возможности управления экранным временем: можно задавать лимиты для отдельных категорий приложений и создавать разные расписания по дням недели.

4. Громкость будильника можно будет настроить отдельно

Одно из самых долгожданных изменений – отдельная регулировка громкости будильника.

В меню "Звуки и тактильные сигналы" появится переключатель, позволяющий отвязать громкость будильника от общей громкости звонков и уведомлений.

5. AirPods получат встроенный эквалайзер

Владельцы AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4 смогут самостоятельно настраивать звучание наушников. В меню Bluetooth появится полноценный эквалайзер с регулировкой низких, средних и высоких частот, что позволит адаптировать звук под собственные предпочтения.

6. В "Сообщениях" появится полноценный режим рисования

С выходом iOS 27 в приложении Messages появится встроенный инструмент для рисования. Через кнопку "+" можно будет быстро создать эскиз, набросок или небольшую иллюстрацию и сразу отправить ее собеседнику.

7. Генерация картинок ИИ станет реалистичнее

Apple серьезно обновит приложение "Image Playground". Если раньше сервис создавал преимущественно мультяшные и иллюстративные картинки, то в iOS 27 он научится генерировать фотореалистичные снимки.

Кроме того, пользователи смогут редактировать уже созданные изображения с помощью текстовых запросов – например, менять цвета, добавлять объекты и указывать области, которые необходимо изменить.

8. Мощные ИИ-инструменты для редактирования фото

Аpple добавила в iOS 27 функцию Spatial Reframing, которая позволяет менять композицию уже готового снимка: переместить главный объект, изменить угол обзора, приблизить или отдалить кадр и скорректировать перспективу.

Искусственный интеллект автоматически достроит недостающие участки изображения, чтобы результат выглядел максимально естественно.

9. Apple Maps покажет более детализированные 3D-города

В Apple Maps улучшили режим трехмерных панорам городов. Благодаря использованию искусственного интеллекта детализация заметно возрастет: система сможет отображать больше объектов, включая деревья, а анимация станет плавнее.

Правда, обновленные панорамы будут доступны лишь для некоторых городов.

Бета-версия iOS 27 уже доступна для разработчиков. До конца июля выйдет публичная бета-версию для всех поддерживаемых устройств, а финальный релиз намечен на середину сентября – в один день с новыми айфонами.

Главный Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил утечки, что iPhone 18 в этом году не выйдет. На сентябрьской презентации Apple покажет iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone. Базовый iPhone 18 ожидается весной 2027 года вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

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